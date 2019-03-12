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Аль-Садд
0:0
Второй тайм: 76'
Персеполис
0' 76'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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