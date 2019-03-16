  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Коламбус Крю
1:0
Конец матча
Даллас
0'
1:0
10' Гол
Гастон Сауро
44' Желтая карточка
Акоста Бриан
90' Желтая карточка
Уэйлон Фрэнсис
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Уэйлон Фрэнсис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Hector Jimenez выходит на его замену.
87'
Коламбус Крю делает замену. Artur уходит с поля, а Кларк Рикардо выходит на его замену.
82'
Даллас делает замену. Акоста Бриан уходит с поля, а Pablo Aranguiz выходит на его замену.
78'
Коламбус Крю делает замену. Robinho уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
74'
Даллас делает замену. Маркиньос Педрозо уходит с поля, а John Nelson выходит на его замену.
70'
Даллас делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Jesus Ferreira выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Акоста Бриан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Гастон Сауро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Бразилия: Минейро
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
США: USL Championship
США: МЛС
Чили: Примера
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация