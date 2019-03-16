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Стадион:
Хьюстон Динамо
3:2
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
15' Гол
Memo Rodriguez
1:1
35' Пенальти
Монтеро Фреди
2:1
42' Пенальти
Элис Альберт
49' Желтая карточка
Memo Rodriguez
2:2
54' Гол
Ласс Бангура
3:2
73' Гол
Memo Rodriguez
82' Желтая карточка
Victor II
83' Желтая карточка
Киото Роммель
90' Желтая карточка
Mauro Manotas
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Mauro Manotas получил желтую карточку от судьи
89'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Marlon Hairston выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Киото Роммель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Victor Pagliari Giro получил желтую карточку от судьи
74'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Эрисе Йон уходит с поля, а Ардаис Хоакин выходит на его замену.
74'
Хьюстон Динамо делает замену. Memo Rodriguez уходит с поля, а Киото Роммель выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
71'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
67'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Рейна Йорди уходит с поля, а Венуто выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Lass бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Memo Rodriguez получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Derek Cornelius уходит с поля, а Lass выходит на его замену.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Элис Альберт из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Монтеро Фреди из команды Ванкувер Уайткэпс забивает с точки!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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