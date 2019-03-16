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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
4:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
5' Гол
Эспиноса Кристиан
45' Желтая карточка
Вондоловски Крис
47' Желтая карточка
Годой Анибал
1:1
51' Гол
Alex Muyl
65' Желтая карточка
Лопес Маркос IV
2:1
71' Гол
Alex Muyl
81' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
3:1
85' Гол
Бредли Райт-Филлипс
4:1
90' Гол
Ройер Даниэль
90'+6
Второй тайм
90'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ройер Даниэль уходит с поля, а Иван Андреас выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ройер Даниэль бьет в цель!
86'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Йоргенсен Матиас выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
79'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Judson уходит с поля, а Хюсен Дэнни выходит на его замену.
78'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Alex Muyl бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Лопес Маркос IV получил желтую карточку от судьи
63'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Nick Lima уходит с поля, а Лопес Маркос IV выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Alex Muyl бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вондоловски Крис получил желтую карточку от судьи
35'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Эспиноса Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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