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Стадион:
Орландо Сити
0:3
Второй тайм: 88'
Монреаль Импакт
0'
0:1
14' Гол
Оквонкво Орджи
0:2
15' Гол
Пиатти Игнасио
16' Желтая карточка
Brian Rowe
23' Желтая карточка
Shane O'Neill I
32' Желтая карточка
Азира Майкл
55' Желтая карточка
Акоста Данило
57' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
0:3
80' Гол
Пиатти Игнасио
88'
Второй тайм
83'
Монреаль Импакт делает замену. Кабрера Виктор уходит с поля, а Mathieu Choiniere выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
76'
Монреаль Импакт делает замену. Maximiliano Nicolas Urruti уходит с поля, а Райтала Юкка выходит на его замену.
75'
Орландо Сити делает замену. Акоста Данило уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Shane O'Neill уходит с поля, а Santiago Patino выходит на его замену.
74'
Монреаль Импакт делает замену. Оквонкво Орджи уходит с поля, а Новийо Арри выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Акоста Данило получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Азира Майкл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Shane O'Neill получил желтую карточку от судьи
21'
Орландо Сити делает замену. Джонсон Уилл уходит с поля, а Cristian Higuita выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Brian Rowe получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Оквонкво Орджи бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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