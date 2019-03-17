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Стадион:
Ди Си Юнайтед
2:0
Второй тайм: 51'
Реал Солт-Лейк
0'
34' Желтая карточка
Сильва Марсело
1:0
35' Пенальти
Руни Уэйн
37' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:0
41' Гол
Руни Уэйн
45' Красная карточка
Саварино Джефферсон
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Саварино Джефферсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Руни Уэйн бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Каноуз Расселл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Руни Уэйн из команды Ди Си Юнайтед забивает с точки!
Желтая карточка
34'
Сильва Марсело получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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