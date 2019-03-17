Стадион: Стубхуб Сентер
3:2
Второй тайм: 90+'
1:0
36' ПенальтиДос Сантос Хонатан
2:0
41' ГолПонтиус Крис
60' Желтая карточкаMiguel Ibarra I
2:1
75' ГолГрегуш Ян
3:1
81' ГолЛлетгет Себастьян
82' Желтая карточкаКорона Джо
3:2
87' ГолAngelo Rodriguez
90' Желтая карточкаAbu Danladi
Второй тайм
90'
Abu Danladi получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
85'
Лос-Анджелес Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Julian Araujo выходит на его замену.
82'
Корона Джо получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
75'
Г О О О О Л - Грегуш Ян бьет в цель!
74'
Миннесота Юнайтед делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Abu Danladi выходит на его замену.
70'
Миннесота Юнайтед делает замену. Ибарра Ромарио уходит с поля, а Angelo Rodriguez выходит на его замену.
65'
Миннесота Юнайтед делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Ethan Finlay выходит на его замену.
60'
Miguel Ibarra получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Дос Сантос Хонатан из команды Лос-Анджелес Гэлакси забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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