  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
3:2
Второй тайм: 90+'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
36' Пенальти
Дос Сантос Хонатан
2:0
41' Гол
Понтиус Крис
60' Желтая карточка
Miguel Ibarra I
2:1
75' Гол
Грегуш Ян
3:1
81' Гол
Ллетгет Себастьян
82' Желтая карточка
Корона Джо
3:2
87' Гол
Angelo Rodriguez
90' Желтая карточка
Abu Danladi
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Abu Danladi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
85'
Лос-Анджелес Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а Julian Araujo выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Корона Джо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Грегуш Ян бьет в цель!
74'
Миннесота Юнайтед делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Abu Danladi выходит на его замену.
70'
Миннесота Юнайтед делает замену. Ибарра Ромарио уходит с поля, а Angelo Rodriguez выходит на его замену.
65'
Миннесота Юнайтед делает замену. Шуллер Расмус уходит с поля, а Ethan Finlay выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Miguel Ibarra получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Дос Сантос Хонатан из команды Лос-Анджелес Гэлакси забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Мексика: Лига MX Клаусура
США: USL Championship
США: МЛС
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация