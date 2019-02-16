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ЦСКА Москва
1:1
Перерыв
Ньюкасл
0'
0:1
16' Гол
Рондон Саломон
1:1
40' Гол
Эрнандес Абель
Первый тайм
Перерыв
-
Свисток судьи прозвучал, первый тайм завершен, команды отправляются на перерыв, счет в поединке равный, 1:1. 
45'
Чалов угодил в офсайд, ниже защитников "сорок" оказался нападающий в момент передачи ему мяча от партнера. 
43'
Бекао выпрыгнул выше опекуна в штрафной "Ньюкасла", пробил головой, но мимо створа владений Дарлоу. 
Угловой
42'
Чалов нанес удар с линии штрафной "сорок", Дарлоу отразил мяч коленями, переведя его на угловой удар. 
41'
Снова ЦСКА провел атаку, похожую, Фернандес прострелил с фланга в штрафную, но его пас вовремя накрыл Ласселс, вынеся мяч из вратарской Дарлоу. 
Описание гола
40'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! ЭРНАНДЕС!!! 1:1!!! Фернандес прострелил вдоль вратарской, находясь в штрафной "сорок", где нападающий ЦСКА удачно подставил ногу, отправив мяч в сетку владений Дарлоу. 
39'
Кенеди пробил с двадцати метров низом, мяч, перед тем, как оказаться в руках Акинфеева, встретился с ногой Бекао, но Игорь в эпизоде не растерялся. 
38'
Угодил Дзагоев в стоявшего в стенке Рондона, мяч после неудачной подачи Алана и встречи с корпусом форварда "сорок" улетел на центр поля. 
Фол, нарушение
37'
Йедлин нарушил правила на Щенникове, арбитр сразу остановил игру, "армейцы" заработали право на штрафной удар. 
36'
Ахметов получил передачу от Щенникова на линии штрафной "Ньюкасла", готов был Ильзат нанести удар, но в последний момент игрока ЦСКА от мяча оттеснил Кенеди. 
Фол, нарушение
35'
Снова отличился Ки, теперь уже на Бекао нарушил правила футболист, арбитр немедля дал свисток. 
Фол, нарушение
34'
Ки нарушил правила на Влашиче, по ногам досталось игроку ЦСКА в борьбе с корейским полузащитником "Ньюкасла". 
33'
Щенников прострелил вдоль штрафной, где Дарлоу не без труда со второй попытки забрал мяч себе. 
Офсайд
32'
Альмирон угодил в офсайд в момент передачи ему мяча от Ки. 
31'
Чалов отдавал передачу вразрез на Дзагоева, но её прервал Ласселс, прочитав задумку форварда ЦСКА. 
30'
Забрал себе мяч в руки Акинфеев, выбежав из ворот, опередил Игорь Рондона, прервав опасную атаку "сорок". 
29'
Не могут толком "армейцы" перейти в атаку, проигрывают они все единоборства оппонентам, "Ньюкасл" смотрится острее пока. 
Фол, нарушение
28'
Шёр грубо сыграл против Бекао, угодил защитник "Ньюкасла" своему сопернику шипами по ноге, судья моментально остановил игру. 
27'
"Ньюкасл" начал атаку с центра поля, смотрим, что получится у номинальных гостей впереди в следующие секунды. 
26'
Акинфеев в последнюю минуту играет накоротке с защитниками, высоко встречают соперников "сороки" на половине ЦСКА. 
25'
Кенеди пробил с дальней дистанции - мимо, Акинфеев не дал мячу уйти, чтобы поскорее ввести его своему партнеру. 
24'
"Ньюкасл" провел атаку, остановил которую Набабкин, Кирилл на фланге лишил мяча Кенеди. 
23'
Йедлин забросил мяч во вратарскую Акинфеева, но Бекао выбил его кивком головы, не дав Рондону откликнуться на передачу партнера. 
22'
Первый удар в створ ворот Дарлоу, Влашич, поскользнувшись, пробил из-за пределов штрафной "Ньюкасла", но точно в руки голкипера "сорок". 
21'
Рондон применил прессинг у штрафной ЦСКА, вынудив Бистровича ошибиться, неточную передачу отдал игрок, мяч укатился за боковую линию. 
20'
Бекао оказался первым на мяче во вратарской Акинфеева, выбив его на центр поля, "армейцы" отбились. 
Фол, нарушение
19'
Дзагоев нарушил правила на Йедлине, срубил Алан своего оппонента, "сороки" получили право на штрафной удар, у мяча Кенеди. 
Описание гола
18'
ГОЛ! РОНДОН! 0:1! На передачу от Йедлина откликнулся Саломон, принял мяч в штрафной "армейцев" на грудь нападающий и вторым касанием пробил в правый угол ворот ЦСКА, мимо Акинфеева. 
Фол, нарушение
17'
Рондон нарушил правила в борьбе на втором этаже на Бекао. 
16'
"Армейцы" попробовали начать атаку на половине соперника, но их попытка к успеху не привела, последним из футболистов московского клуба потрогал мяч Чалов. 
Фол, нарушение
15'
Нарушение правил, провинился Влашич, повалил в борьбе за мяч полузащитник Йедлина. 
14'
Ки пробил, примерно с двадцати пяти метров, сильно, но очень неточно, мяч пролетел в десятке метров над перекладиной владений Акинфеева. 
13'
Из-за боковой мяч в игру ввел Йедлин, но "сороки" тут же его потеряли, Баррека неуверенно сыграл в эпизоде. 
12'
Набабкин, оказавшись под давлением, перевел мяч длинной передачей на Щенникова, но очень неточно, аут заработали англичане. 
11'
Бекао отдал передачу из глубины на Чалова, но "армейца" заблокировал Шёр, не дав нападающему обработать мяч. 
10'
ЦСКА забрал себе мяч, но пока не понимают игроки, что с ним делать, "сороки" выстроились в две линии, не дают они "армейцам" перейти на свою половину поля. 
Фол, нарушение
9'
Дзагоев нарушил правила на чужой половине поля, ударив по ноге Ласселса. Судья дал свисток, Алан возражать арбитру не стал, всё по делу. 
8'
Третий удар "Ньюкасла" в матче, Рондон выстрелил с двадцати метров от ворот ЦСКА - очень неточно, мяч укатился за лицевую линию. 
7'
Акинфеев успешно сыграл на подстраховке центральных защитников, вовремя Игорь выбежал из штрафной и лишил мяча Альмирона. 
6'
Диаме пробил, находясь во вратарской капитана ЦСКА, выше перекладины улетел мяч, болельщики "сорок" выдохнули. 
5'
Ласселс перевел мяч длинной передачей на правый фланг, где первым его коснулся Щенников, защитник выбил мяч за боковую линию головой. 
4'
Кенеди нанес первый удар в матче, неточный, выше ворот Акинфеева пролетел мяч - от ворот. 
3'
Кенеди удачно сыграл в отборе, увидел открытого Рондона, после чего выполнил передачу на партнера, но слишком сильную, добраться до мяча нападающий не смог. 
2'
Много борьбы в первые две минуты в центре, отчаянно борются игроки за мяч. 
1'
Футболисты ЦСКА контролируют мяч на своей половине поля. 
Первый тайм начался
-
"Армейцы" разыграли мяч с центра поля, поединок стартовал. 
Первый тайм
-
Стартовые составы команд, дорогие читатели, уже в одноименной вкладке нашей трансляции. Проходим, смотрим. 
Анонс
-

Привет, друзья! Liveresult.ru представляет вниманию текстовую трансляцию товарищеского поединка между московским ЦСКА и английским «Ньюкаслом». Этим матчем «Армейцы» продолжают УТС в Испании. За происходящим на поле в Пинатаре буду следить я – Риза Хасанов. Старт встречи назначен на 14:00. 
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