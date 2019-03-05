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Мельбурн Виктори
1:3
Конец матча
Тэгу
0'
1:0
29' Гол
Тойвонен Ола
1:1
31' Гол
Cesinha I
1:2
51' Гол
Soon-Min Hwang
1:3
61' Гол
Edgar II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Эдгар бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Soon-Min Hwang бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Cesinha бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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