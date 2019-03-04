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Аль-Васль
1:0
Второй тайм: 90+'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
1:0
62' Пенальти
Fabio Lima I
90'+5
Второй тайм
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Fabio Lima из команды Аль-Васль забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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