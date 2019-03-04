  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа B
Аль-Иттихад
5:1
Конец матча
Аль-Райян
0'
0:1
23' Гол
Gonzalo Viera Davyt
1:1
45' Гол
Аль-Муваллад Фахад
2:1
45' Гол
Abdulaziz Al-Aryani
3:1
48' Гол
Ziyad Al Sahawi
4:1
70' Пенальти
Abdulrahman Al Ghamdi
5:1
78' Гол
Аль-Муваллад Фахад
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Аль-Муваллад Фахад бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Abdulrahman Al Ghamdi из команды Аль-Иттихад забивает с точки!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ziyad Al Sahawi бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Abdulaziz Al-Aryani бьет в цель!
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Аль-Муваллад Фахад бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Gonzalo Viera Davyt бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Испания: Примера
Товарищеские матчи. Сборные: Женщины
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Голландия: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Румыния: Первая лига
Швеция: Кубок (Группа 4)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация