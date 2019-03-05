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Касима Антлерс
2:1
Конец матча
Джохор Дарул Такзим
0'
1:0
43' Гол
Хирато Таики
2:0
56' Гол
Сержиньо Солер
2:1
80' Гол
Diogo I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Диого бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Сержиньо Солер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Хирато Таики бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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