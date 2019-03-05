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Кённам
2:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
0:1
21' Гол
Пелле Грациано
1:1
60' Гол
Ju-Sung Woo
2:1
68' Гол
Seung-Joon Kim
2:2
77' Гол
Пелле Грациано
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Пелле Грациано бьет в цель!
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Seung-Joon Kim бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ju-Sung Woo бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Пелле Грациано бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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