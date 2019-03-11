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Аль-Наср Эр-Рияд
2:2
Второй тайм: 72'
Зобахан
0'
1:0
6' Гол
Жулиано де Паула
1:1
30' Гол
Mohammad Nejadmahdi
1:2
39' Гол
Vahid Mohammadzadeh
2:2
57' Пенальти
Хамдалла Абдерразак
72'
Второй тайм
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Хамдалла Абдерразак из команды Аль-Наср Эр-Рияд забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Vahid Mohammadzadeh бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Mohammad Nejadmahdi бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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