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Шаньдун Лунэн
2:2
Конец матча
Касима Антлерс
0'
0:1
11' Гол
Ито Шо
0:2
14' Гол
Ито Шо
1:2
21' Пенальти
Пелле Грациано
2:2
41' Гол
Пелле Грациано
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пелле Грациано бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ито Шо бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Ито Шо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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