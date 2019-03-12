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Тэгу
3:1
Второй тайм: 85'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
24' Гол
Edgar II
2:0
43' Гол
Edgar II
2:1
54' Гол
Талиска Андерсон
3:1
81' Гол
Dae-Won Kim III
85'
Второй тайм
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Dae-Won Kim бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Эдгар бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Эдгар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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