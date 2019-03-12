2:1
Конец матча
1:0
3' ГолShunki Higashi
1:1
71' ГолХонда Кейсуке
2:1
86' ГолDaiki Watari
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Daiki Watari бьет в цель!
71'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
3'
Г О О О О Л - Shunki Higashi бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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