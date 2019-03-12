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Санфречче Хиросима
2:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
3' Гол
Shunki Higashi
1:1
71' Гол
Хонда Кейсуке
2:1
86' Гол
Daiki Watari
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Daiki Watari бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Shunki Higashi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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