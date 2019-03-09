Текстовая онлайн трансляция матча Пахтакор - Аль-Ахли Джидда

Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Пахтакор - Аль-Ахли ДжиддаДо начала игры, которая состоится 12.03.2019, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 2 Нортгемптон 1 Эксетер Сити Итог 1 Маклсфилд 3 Милтон Кинс Донс Итог 2 Порт Вейл 1 Мэнсфилд Итог 2 Карлайл 1 Суиндон Таун Итог 2 Кроули Таун 1 Гримсби Итог 1 Кембридж Юнайтед 1 Олдхэм Атлетик Итог 3 Колчестер 0 Ньюпорт Итог 3 Моркам 0 Форест Грин Итог 0 Стивенэйдж 1 Бёри Итог 4 Челтенем 1 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Итог 1 Лейтон Ориент 0 Рексем Итог 1 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон Итог 0 Брейнтри 4 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Эббсфлит Итог 2 Сэлфорд Сити 0 Солихалл Итог 1 Борэм Вуд 1 Филд Итог 3 Хартлпул 2 Довер Итог 2 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл Итог 2 Барроу 1 Олдершот Итог 2 Честерфилд 3 Истли Итог 2 Гейтсхед 1 Барнет Итог 3 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Телфорд 3 Юнайтед оф Манчестер Итог 1 Честер 1 Лемингтон Итог 4 Херефорд 2 Дарлингтон Отл 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли Итог 1 Брэкли 0 Стокпорт Отл 0 Керзон 0 Блит Спартанс Итог 2 Саутпорт 3 Бостон Юнайтед Итог 0 Эштон Юнайтед 2 Брэдфорд Парк Итог 3 Чорли 0 Киддерминстер Итог 1 Нанитон 2 Альфретон Итог 0 Йорк Сити 1 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Истборн 1 Челмсфорд Итог 1 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун Итог 2 Дартфорд 0 Глостер Итог 3 Оксфорд Сити 5 Хэмптон энд Ричмонд Итог 1 Уэлдстон 3 Уэллинг Итог 0 Биллерикей 2 Торкуэй Итог 2 Конкорд Рейнджерс 2 Слауг Итог 0 Хемел Хемпстэд 3 Бат Итог 1 Труро 3 Ист Таррок Юнайтед Итог 2 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
Итог 1 Уиком 1 Сандерленд Итог 2 Барнсли 0 Аккрингтон Итог 0 Плимут 0 Лутон Таун Итог 2 Уолсолл 0 Флитвуд Таун Итог 2 Уимблдон 0 Донкастер Итог 3 Брэдфорд Сити 1 Питерборо Юнайтед Итог 1 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Сканторп 1 Бристоль Роверс Итог 2 Блэкпул 2 Саутенд Итог 2 Рочдейл 1 Шрусбери Таун Итог 2 Чарльтон 1 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Комментарии к прогнозам (0)