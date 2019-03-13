  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа H
Ульсан
1:0
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
66' Гол
Junior Negrao
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Жуниор Негао бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Лига чемпионов (1/8 финала)
Голландия: Эредивизие
Товарищеские матчи. Клубы
Венгрия: Кубок (1/4 финала)
Сербия: Кубок (1/4 финала)
Словакия: Кубок (1/4 финала)
Тунис: Лига 1
Черногория: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация