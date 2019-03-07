Стадион: Сан-Паоло
3:0
Конец матча
1:0
10' ГолМилик Аркадиуш
2:0
18' ГолФабиан Руис
26' Желтая карточкаКулибали Калиду
54' Желтая карточкаШлагер Ксавер
3:0
58' Гол в свои воротаОнгене Жером
83' Желтая карточкаМаксимович Никола
86' Желтая карточкаУна Адам
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Кулибали Калиду из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Шлагер Ксавер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
94'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
93'
Рамальо Андре мяч отрикошетил от ворот
93'
Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург идет с мячом вперед на обострение...
93'
92'
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Калиду из команды Наполи.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Мерет Алекс не дал случится голу! Гульбрандсен Фредрик должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
89'
89'
Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
89'
Отличные скиллы показывает Уна Адам, обводя своих соперников
88'
Диавара Амаду из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Мвепу Энок нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
87'
87'
Отличный пас сделал Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
87'
Гульбрандсен Фредрик из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Уна Адам получил желтую карточку от судьи
86'
Безумный фол. Уна Адам грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
86'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Хюсай Эльсейд
85'
84'
83'
Шанс! Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург пробил головой, но мимо
83'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
83'
Максимович Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Самассеку Диади нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Мерет Алекс не дал случится голу! Гульбрандсен Фредрик должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
82'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
Тактическая замена. Милик Аркадиуш уходит с поля и его заменяет Уна Адам
81'
Вольф Ханнес мяч отрикошетил от ворот
81'
Самассеку Диади нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
79'
Вольф Ханнес мяч отрикошетил от ворот
79'
78'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург опасно и грубо сыграл. Руй Мариу пострадал.
78'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ульмер Андреас
78'
78'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
77'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
77'
Хюсай Эльсейд мяч отрикошетил от ворот
77'
76'
Судья сигнализирует, что Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Диавара Амаду
76'
76'
Тактическая замена. Даббур Мунас уходит с поля и его заменяет Минамино Такуми
75'
Как он промахнулся? Милик Аркадиуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
ШАНС! Милик Аркадиуш вышел один-на-один с голкипером...
75'
Рамальо Андре ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
74'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
74'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
Ульмер Андреас не смог попасть в створ ударом издали
73'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Кальехон Хосе из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Инсинье Лоренцо
71'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гульбрандсен Фредрик нанес удар в каркас ворот!
71'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург забрасывает мяч в штрафную.
71'
71'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург идет с мячом вперед на обострение...
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
69'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
69'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
69'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
69'
Какой шанс! Кальехон Хосе почти забил, но мяч вынесли с линии!
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный кросс...
68'
68'
67'
Шлагер Ксавер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Онгене Жером ошибается в защите.
67'
66'
Тактическая замена. Зелиньски Петр уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
66'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
65'
64'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
64'
64'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
63'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Мертенс Дрис из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
62'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Мвепу Энок
61'
Тактическая замена. Дака Пэтсон уходит с поля и его заменяет Гульбрандсен Фредрик
61'
Дака Пэтсон нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
61'
61'
Милик Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Хороший удар издали нанес Юнузович Златко, но отличный сейв сделал Мерет Алекс. Угловой.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
59'
58'
Г О О О О Л - Онгене Жером уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
58'
57'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
57'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
56'
Назначен штрафной. Пострадал Руй Мариу, его свалил Лайнер Штефан.
56'
Даббур Мунас наказан за толчок Хюсай Эльсейд
55'
55'
Мертенс Дрис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Шлагер Ксавер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
54'
Шлагер Ксавер наказан за толчок Милик Аркадиуш
54'
Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
53'
Лайнер Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Юнузович Златко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Должен был быть гол! Мертенс Дрис имел отличный шанс, но Вальке Александр не дал голу состоятся!
52'
ШАНС! Мертенс Дрис вышел один-на-один с голкипером...
52'
Милик Аркадиуш из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
51'
51'
Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Опасность предотвращена - Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург вступил в отбор удачно
50'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Плохо сыграл Кулибали Калиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
48'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
48'
47'
Даббур Мунас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
47'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
Милик Аркадиуш из команды Наполи толкнул локтем оппонента. Это Шлагер Ксавер заработал фол
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
44'
Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
43'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
43'
42'
42'
42'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кальехон Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
41'
41'
Юнузович Златко не смог попасть в створ ударом издали
40'
Назначен штрафной. Пострадал Вольф Ханнес, его свалил Аллан Маркес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Дака Пэтсон наказан за толчок Руй Мариу
39'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
39'
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
38'
Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
38'
Плохо сыграл Онгене Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
36'
36'
Кальехон Хосе из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Опасность предотвращена - Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург вступил в отбор удачно
35'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
34'
34'
Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Калиду из команды Наполи.
33'
33'
Зелиньски Петр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
33'
Фабиан Руис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
31'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург играет слишком грубо. Кальехон Хосе оказался на газоне.
31'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
31'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Назначен штрафной. Пострадал Дака Пэтсон, его свалил Кулибали Калиду.
28'
28'
28'
Вольф Ханнес задерживает мяч рукой
28'
27'
27'
27'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
26'
Кулибали Калиду получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Кулибали Калиду грубо играет против соперника. Пострадал Шлагер Ксавер
26'
25'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Рамальо Андре наказан за толчок Милик Аркадиуш
24'
24'
23'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
22'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
22'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
22'
Лайнер Штефан мяч отрикошетил от ворот
21'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
21'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
Наполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
18'
Кальехон Хосе сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Фабиан Руис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
18'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
18'
18'
17'
Мертенс Дрис мяч отрикошетил от ворот
17'
Шлагер Ксавер ошибается в защите.
17'
17'
16'
Дака Пэтсон из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
16'
Максимович Никола ошибается в защите.
16'
16'
Кальехон Хосе из команды Наполи забрасывает мяч в штрафную.
16'
15'
Какой промах! Кулибали Калиду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
15'
Самассеку Диади предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
14'
13'
13'
Милик Аркадиуш делает длинную передачу вперед
13'
13'
13'
12'
12'
12'
Фабиан Руис нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
12'
11'
10'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!
10'
Отличные скиллы показывает Милик Аркадиуш, обводя своих соперников
10'
Мертенс Дрис разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
9'
9'
Вальке Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
8'
Фабиан Руис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
8'
Рамальо Андре ошибается в защите.
7'
Ульмер Андреас наказан за толчок Мертенс Дрис
7'
6'
Хорошую попытку сделал Даббур Мунас. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Дака Пэтсон из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
6'
6'
Шлагер Ксавер нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Хорошую попытку сделал Вольф Ханнес. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
4'
3'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
3'
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Милик Аркадиуш из команды Наполи находит одноклубника четким пасом пяткой.
2'
2'
1'
Шлагер Ксавер задерживает мяч рукой
1'
1'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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