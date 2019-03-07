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  4. Лига Европы
  5. 1/8 финала
Стадион:
Наполи
3:0
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
10' Гол
Милик Аркадиуш
2:0
18' Гол
Фабиан Руис
26' Желтая карточка
Кулибали Калиду
54' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
3:0
58' Гол в свои ворота
Онгене Жером
83' Желтая карточка
Максимович Никола
86' Желтая карточка
Уна Адам
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Кулибали Калиду из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Шлагер Ксавер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
93'
Рамальо Андре мяч отрикошетил от ворот
93'
Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург идет с мячом вперед на обострение...
93'
Наполи контролирует мяч.
92'
Удар от ворот произведет Наполи
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Калиду из команды Наполи.
92'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Мерет Алекс не дал случится голу! Гульбрандсен Фредрик должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
91'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
89'
Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
89'
Отличные скиллы показывает Уна Адам, обводя своих соперников
88'
Диавара Амаду из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Удар от ворот произведет Наполи
88'
Мвепу Энок нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Ред Булл Зальцбург имеет хороший шанс забить.
87'
Удар от ворот произведет Наполи
87'
Отличный пас сделал Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
87'
Гульбрандсен Фредрик из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
86'
Уна Адам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Уна Адам грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
86'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Хюсай Эльсейд
85'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Наполи
83'
Шанс! Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
Желтая карточка
83'
Максимович Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Самассеку Диади нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Мерет Алекс не дал случится голу! Гульбрандсен Фредрик должен был забивать, но Мерет Алекс сделал отличный сейв
82'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Удар от ворот произведет Наполи
81'
Тактическая замена. Милик Аркадиуш уходит с поля и его заменяет Уна Адам
81'
Вольф Ханнес мяч отрикошетил от ворот
81'
Самассеку Диади нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Ред Булл Зальцбург начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
79'
Вольф Ханнес мяч отрикошетил от ворот
79'
Ред Булл Зальцбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
78'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург опасно и грубо сыграл. Руй Мариу пострадал.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Ульмер Андреас
78'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
78'
Диавара Амаду не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
77'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
77'
Хюсай Эльсейд мяч отрикошетил от ворот
77'
Наполи имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Диавара Амаду
76'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
76'
Тактическая замена. Даббур Мунас уходит с поля и его заменяет Минамино Такуми
75'
Как он промахнулся? Милик Аркадиуш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
ШАНС! Милик Аркадиуш вышел один-на-один с голкипером...
75'
Рамальо Андре ошибается в защите.
75'
Руй Мариу из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
74'
Кальехон Хосе из команды Наполи в офсайде
74'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
74'
Наполи имеет хороший шанс забить.
73'
Удар от ворот произведет Наполи
73'
Ульмер Андреас не смог попасть в створ ударом издали
73'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Кальехон Хосе из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Удар от ворот произведет Наполи
72'
Тактическая замена. Мертенс Дрис уходит с поля и его заменяет Инсинье Лоренцо
71'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гульбрандсен Фредрик нанес удар в каркас ворот!
71'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург забрасывает мяч в штрафную.
71'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург идет с мячом вперед на обострение...
70'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
69'
Шанс! Милик Аркадиуш из команды Наполи пробил головой, но мимо
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
69'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Кальехон Хосе из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
69'
Какой шанс! Кальехон Хосе почти забил, но мяч вынесли с линии!
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный кросс...
68'
Наполи начинает контратаку
68'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Шлагер Ксавер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
67'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Онгене Жером ошибается в защите.
67'
Наполи контролирует мяч.
66'
Тактическая замена. Зелиньски Петр уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Максимович Никола
65'
Ред Булл Зальцбург имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
64'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает пас партнеру.
64'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Наполи контролирует мяч.
63'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Мертенс Дрис из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Мвепу Энок
61'
Тактическая замена. Дака Пэтсон уходит с поля и его заменяет Гульбрандсен Фредрик
61'
Дака Пэтсон нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
Угловой
61'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
61'
Милик Аркадиуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
60'
Хороший удар издали нанес Юнузович Златко, но отличный сейв сделал Мерет Алекс. Угловой.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Онгене Жером уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
58'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
58'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
57'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
56'
Назначен штрафной. Пострадал Руй Мариу, его свалил Лайнер Штефан.
Фол, нарушение
56'
Даббур Мунас наказан за толчок Хюсай Эльсейд
55'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
55'
Мертенс Дрис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
54'
Шлагер Ксавер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
54'
Шлагер Ксавер наказан за толчок Милик Аркадиуш
54'
Милик Аркадиуш из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
53'
Лайнер Штефан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Ред Булл Зальцбург начинает контратаку
53'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Юнузович Златко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
53'
Должен был быть гол! Мертенс Дрис имел отличный шанс, но Вальке Александр не дал голу состоятся!
52'
ШАНС! Мертенс Дрис вышел один-на-один с голкипером...
52'
Милик Аркадиуш из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
51'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
51'
Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали
50'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Опасность предотвращена - Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург вступил в отбор удачно
50'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Наполи начинает контратаку
49'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Плохо сыграл Кулибали Калиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
47'
Даббур Мунас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
47'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
46'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
46'
Милик Аркадиуш из команды Наполи толкнул локтем оппонента. Это Шлагер Ксавер заработал фол
45'
Удар от ворот произведет Наполи
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Самассеку Диади выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Руй Мариу из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
44'
Наполи имеет хороший шанс забить.
44'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Наполи
42'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кальехон Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
41'
Удар от ворот произведет Наполи
41'
Юнузович Златко не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
40'
Назначен штрафной. Пострадал Вольф Ханнес, его свалил Аллан Маркес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
40'
Дака Пэтсон наказан за толчок Руй Мариу
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
39'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
38'
Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой слева.
38'
Плохо сыграл Онгене Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
37'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
36'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Кальехон Хосе из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
35'
Опасность предотвращена - Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург вступил в отбор удачно
35'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фабиан Руис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
33'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Калиду из команды Наполи.
33'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
33'
Зелиньски Петр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Онгене Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фабиан Руис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Рамальо Андре из команды Ред Булл Зальцбург играет слишком грубо. Милик Аркадиуш оказался на газоне.
Фол, нарушение
31'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург играет слишком грубо. Кальехон Хосе оказался на газоне.
Угловой
31'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
31'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Удар от ворот произведет Наполи
30'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Наполи
29'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Дака Пэтсон, его свалил Кулибали Калиду.
28'
Ред Булл Зальцбург имеет хороший шанс забить.
28'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Вольф Ханнес задерживает мяч рукой
28'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Наполи начинает контратаку
27'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
26'
Кулибали Калиду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Кулибали Калиду грубо играет против соперника. Пострадал Шлагер Ксавер
26'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
25'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
24'
Рамальо Андре наказан за толчок Милик Аркадиуш
24'
Наполи контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
23'
Милик Аркадиуш из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
22'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
22'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
22'
Лайнер Штефан мяч отрикошетил от ворот
21'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
21'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шлагер Ксавер из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Ред Булл Зальцбург начинает контратаку
20'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
19'
Наполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
18'
Кальехон Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Фабиан Руис классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
18'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает пас партнеру.
18'
Ульмер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
17'
Мертенс Дрис мяч отрикошетил от ворот
17'
Шлагер Ксавер ошибается в защите.
17'
Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Дака Пэтсон из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
16'
Максимович Никола ошибается в защите.
16'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
16'
Кальехон Хосе из команды Наполи забрасывает мяч в штрафную.
16'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
15'
Какой промах! Кулибали Калиду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
15'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
15'
Самассеку Диади предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
13'
Онгене Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Милик Аркадиуш делает длинную передачу вперед
13'
Наполи контролирует мяч.
13'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
13'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
12'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
12'
Фабиан Руис нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
12'
Наполи начинает контратаку
11'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!
10'
Отличные скиллы показывает Милик Аркадиуш, обводя своих соперников
10'
Мертенс Дрис разрезает оборону соперника отличным пасом
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
9'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Вальке Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мертенс Дрис из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
8'
Фабиан Руис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
8'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
8'
Рамальо Андре ошибается в защите.
Фол, нарушение
7'
Ульмер Андреас наказан за толчок Мертенс Дрис
7'
Наполи контролирует мяч.
6'
Хорошую попытку сделал Даббур Мунас. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Дака Пэтсон из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
6'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Шлагер Ксавер нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юнузович Златко из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
5'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Хорошую попытку сделал Вольф Ханнес. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает пас партнеру.
5'
Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Юнузович Златко
4'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
3'
Даббур Мунас из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
3'
Вальке Александр взял и забрал мяч на выходе
3'
Кальехон Хосе из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Милик Аркадиуш из команды Наполи находит одноклубника четким пасом пяткой.
2'
Онгене Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Наполи имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
1'
Шлагер Ксавер задерживает мяч рукой
1'
Наполи контролирует мяч.
1'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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