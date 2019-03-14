Стадион: Ред Булл Арена
1:1
Второй тайм: 52'
0:1
14' ГолМилик Аркадиуш
1:1
25' ГолДаббур Мунас
42' Желтая карточкаОнгене Жером
44' Желтая карточкаМилик Аркадиуш
Второй тайм
52'
51'
51'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
50'
Хюсай Эльсейд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
49'
49'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
48'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
48'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
48'
Зелиньски Петр мяч отрикошетил от ворот
48'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Милик Аркадиуш из команды Наполи пасует в штрафную, но Вальке Александр выходит и ловит мяч.
47'
Мертенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
44'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
44'
Милик Аркадиуш из команды Наполи толкнул локтем оппонента. Это Онгене Жером заработал фол
44'
43'
Минамино Такуми нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
43'
43'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мертенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Онгене Жером получил желтую карточку от судьи
42'
Безумный фол. Онгене Жером грубо играет против соперника. Пострадал Кальехон Хосе
41'
41'
41'
Вольф Ханнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Плохо сыграл Фабиан Руис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
40'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
39'
39'
Отличный пас сделал Мертенс Дрис из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург опасно и грубо сыграл. Зелиньски Петр пострадал.
38'
38'
37'
37'
Шанс! Онгене Жером из команды Ред Булл Зальцбург пробил головой, но мимо
37'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
37'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
34'
34'
34'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург разыграл угловой с правого угла.
34'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Мертенс Дрис
32'
32'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Близко! Фабиан Руис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
29'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
27'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
25'
Собослаи Доминик сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Даббур Мунас изменил счет на табло!
25'
Отличные скиллы показывает Даббур Мунас, обводя своих соперников
25'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Аллан Маркес ошибается в защите.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
24'
23'
23'
Мвепу Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
22'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Наполи имеет хороший шанс забить.
21'
21'
Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
20'
19'
19'
18'
18'
17'
Даббур Мунас наказан за толчок Кирикеш Влад
17'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
17'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
17'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
16'
Шанс! Мертенс Дрис из команды Наполи пробил головой, но мимо
16'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
16'
Рамальо Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
14'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Мвепу Энок ошибается в защите.
14'
13'
13'
12'
Мертенс Дрис из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
11'
Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Вальке Александр спокойно отбил мяч.
11'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
8'
8'
7'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
5'
Даббур Мунас задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
3'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Самассеку Диади пострадал.
3'
3'
3'
3'
2'
2'
Безумный фол. Лайнер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Руй Мариу
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ред Булл Зальцбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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