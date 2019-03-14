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  5. 1/8 финала
Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:1
Второй тайм: 52'
Наполи
0'
0:1
14' Гол
Милик Аркадиуш
1:1
25' Гол
Даббур Мунас
42' Желтая карточка
Онгене Жером
44' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
52'
Второй тайм
Офсайд
52'
Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
51'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
51'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
51'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
50'
Хюсай Эльсейд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
49'
Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
49'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
Угловой
48'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с правого угла.
48'
Зелиньски Петр мяч отрикошетил от ворот
48'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Милик Аркадиуш из команды Наполи пасует в штрафную, но Вальке Александр выходит и ловит мяч.
47'
Мертенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
46'
Наполи контролирует мяч.
46'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Удар от ворот произведет Наполи
45'
Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
44'
Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Милик Аркадиуш из команды Наполи толкнул локтем оппонента. Это Онгене Жером заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Наполи
43'
Минамино Такуми нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
43'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мертенс Дрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Онгене Жером получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Онгене Жером грубо играет против соперника. Пострадал Кальехон Хосе
41'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Наполи
41'
Вольф Ханнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Минамино Такуми нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Плохо сыграл Фабиан Руис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
41'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой слева.
40'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
39'
Наполи контролирует мяч.
39'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
39'
Отличный пас сделал Мертенс Дрис из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
38'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург опасно и грубо сыграл. Зелиньски Петр пострадал.
38'
Наполи контролирует мяч.
38'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Наполи
37'
Шанс! Онгене Жером из команды Ред Булл Зальцбург пробил головой, но мимо
Угловой
37'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург подал угловой справа.
37'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
36'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург разыграл угловой с правого угла.
34'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
33'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
33'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Самассеку Диади из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Мертенс Дрис
Офсайд
32'
Минамино Такуми из команды Ред Булл Зальцбург в офсайде
32'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
31'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
31'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Близко! Фабиан Руис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
29'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Наполи контролирует мяч.
27'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
27'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Наполи контролирует мяч.
26'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Собослаи Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Даббур Мунас изменил счет на табло!
25'
Отличные скиллы показывает Даббур Мунас, обводя своих соперников
25'
Собослаи Доминик из команды Ред Булл Зальцбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Аллан Маркес ошибается в защите.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Вольф Ханнес из команды Ред Булл Зальцбург поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
24'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Наполи контролирует мяч.
23'
Мвепу Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
22'
Мертенс Дрис из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Наполи имеет хороший шанс забить.
21'
Наполи контролирует мяч.
21'
Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
20'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
19'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
19'
Наполи контролирует мяч.
18'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
17'
Даббур Мунас наказан за толчок Кирикеш Влад
17'
Мвепу Энок из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
17'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает неудачный навес.
17'
Ульмер Андреас из команды Ред Булл Зальцбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Ред Булл Зальцбург
16'
Шанс! Мертенс Дрис из команды Наполи пробил головой, но мимо
16'
Руй Мариу из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Мертенс Дрис из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
16'
Рамальо Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Милик Аркадиуш первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Руй Мариу из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Зелиньски Петр из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Мвепу Энок ошибается в защите.
14'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
13'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
12'
Мертенс Дрис из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Наполи контролирует мяч.
11'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
11'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
11'
Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Вальке Александр спокойно отбил мяч.
11'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Мертенс Дрис из команды Наполи подал угловой справа.
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Наполи контролирует мяч.
8'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
7'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Наполи контролирует мяч.
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Наполи контролирует мяч.
5'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Даббур Мунас задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лайнер Штефан из команды Ред Булл Зальцбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Милик Аркадиуш из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Самассеку Диади пострадал.
3'
Ред Булл Зальцбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
3'
Наполи контролирует мяч.
3'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
2'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Лайнер Штефан грубо играет против соперника. Пострадал Руй Мариу
1'
Удар от ворот произведет Наполи
1'
Ред Булл Зальцбург контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ред Булл Зальцбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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