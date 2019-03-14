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  4. Лига Европы
  5. 1/8 финала
Стадион: Зрители: 47808
Бенфика
3:0
Итог доп. времени
Динамо Загреб
0'
14' Желтая карточка
Моро Никола
45' Желтая карточка
Петкович Бруно
67' Желтая карточка
Жонас Оливейра
1:0
71' Гол
Жонас Оливейра
74' Желтая карточка
Фелиш Жоау
90' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
2:0
94' Гол
Феррейра Франсишку
104' Желтая карточка
Стоянович Петар
104' Вторая желтая карточка
Стоянович Петар
3:0
105' Гол
Гримальдо Алехандро
110' Желтая карточка
Теофил-Катерин Кевин
114' Желтая карточка
Габриэл Пирес
120'
Новости после матча

Дополнительное время
122'
Сегодняшная посещаемость составляет 47808 болельщиков
122'
Вот и все. Прозвучал финальный свисток
121'
Силва Рафа из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
121'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
121'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
121'
Влаходимос Одиссей взял и забрал мяч на выходе
120'
Iyayi Believe Atiemwen из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
120'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
120'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
120'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Угловой
120'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика разыграл угловой с левого угла.
119'
Тактическая замена. Пицци Луиш уходит с поля и его заменяет Фернандеш Жедсон
118'
Силва Рафа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
118'
Бенфика контролирует мяч.
117'
Бенфика контролирует мяч.
117'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
116'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
116'
Фелиш Жоау из команды Бенфика не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
116'
Пицци Луиш нанес удар, но тот был заблокирован.
116'
Влаходимос Одиссей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
116'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
115'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
115'
Удар от ворот произведет Бенфика
115'
Ольмо Дани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
115'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
114'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
114'
Габриэл Пирес из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ольмо Дани пострадал.
113'
Фелиш Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
113'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает пас партнеру.
113'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
113'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
113'
Ольмо Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
112'
Алмейда Андре задерживает мяч рукой
112'
Динамо Загреб контролирует мяч.
111'
Удар от ворот произведет Бенфика
111'
ШАНС! Iyayi Believe Atiemwen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
111'
Отличные скиллы показывает Iyayi Believe Atiemwen, обводя своих соперников
111'
Перич Дино из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
111'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
111'
Пицци Луиш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
110'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
110'
Теофил-Катерин Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
109'
Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Пицци Луиш пострадал.
109'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
109'
Тактическая замена. Оршич Мислав уходит с поля и его заменяет Перич Дино
108'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
108'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Свисток
107'
Первая половина дополнительного времени закончена.
107'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
107'
Отличный гол забил Гримальдо Алехандро
Фол, нарушение
106'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Феррейра Франсишку
106'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
106'
Второй тайм дополнительного времени начался
105'
Жонас Оливейра сделал результативную передачу.
Описание гола
105'
Г О О О О Л - Отличный удар с хорошей дистанции нанес Гримальдо Алехандро из команды Бенфика!
105'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
104'
УДАЛЕНИЕ! - Стоянович Петар получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
104'
Рефери не любит споров - именно за это Стоянович Петар сейчас получил желтую
Фол, нарушение
103'
Судья сигнализирует, что Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
103'
Бенфика контролирует мяч.
102'
Голкипер мог бы сыграть и получше
102'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
Офсайд
102'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
102'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
101'
Судья сигнализирует, что Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
101'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
101'
Бенфика контролирует мяч.
100'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
100'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
98'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
98'
Фелиш Жоау из команды Бенфика плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
98'
Силва Рафа из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
98'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает пас партнеру.
97'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
97'
Тактическая замена. Гояк Амер уходит с поля и его заменяет Iyayi Believe Atiemwen
97'
Бенфика контролирует мяч.
96'
Удар от ворот произведет Бенфика
96'
Как он промахнулся? Гояк Амер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
96'
Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб делает навес прямо в штрафную.
96'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Феррейра Франсишку из команды Бенфика забивает ударом из штрафной площади
94'
Плохо сыграл Теофил-Катерин Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
94'
Пицци Луиш из команды Бенфика разыграл угловой с левого угла.
94'
Жонас Оливейра хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
93'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Жонас Оливейра нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает пас партнеру.
92'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Пицци Луиш нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Офсайд
92'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
92'
Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб делает передачу одноклубнику.
Угловой
92'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой справа.
91'
Диаш Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Гавранович Марио, и мяч снова в игре
Первый тайм начался
91'
Начался первый тайм дополнительного времени
Перерыв
91'
Мы ожидаем дополнительного времени
Дополнительное время
Второй тайм
95'
Жонас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой справа.
95'
Влаходимос Одиссей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
94'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
94'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
94'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Отличные скиллы показывает Ольмо Дани, обводя своих соперников
93'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Фелиш Жоау из команды Бенфика сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Дилавер Эмир наказан за толчок Фелиш Жоау
92'
Ольмо Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Алмейда Андре из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ольмо Дани пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Гавранович Марио пострадал.
90'
Гояк Амер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
89'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Пицци Луиш из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Гавранович Марио задерживает мяч рукой
87'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пицци Луиш из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Петкович Бруно уходит с поля и его заменяет Гавранович Марио
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Фелиш Жоау из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Дилавер Эмир
Фол, нарушение
85'
Стоянович Петар задерживает мяч рукой
Травма, повреждение
85'
Силва Рафа возвращается на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
84'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает пас партнеру.
84'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Силва Рафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
82'
Пицци Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Оршич Мислав задерживает мяч рукой
81'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
80'
Диаш Рубен наказан за толчок Петкович Бруно
79'
После дальнего удара, который нанес Жонас Оливейра мяч отбит вратарем
79'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает пас партнеру.
79'
Жонас Оливейра нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Диаш Рубен из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
Угловой
78'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой справа.
78'
Пицци Луиш из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Отличные скиллы показывает Пицци Луиш, обводя своих соперников
78'
Вратарь парирует удар, который нанес Жонас Оливейра, и мяч снова в игре
78'
Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой справа.
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Теофил-Катерин Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
77'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой слева.
77'
Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Силва Рафа из команды Бенфика делает пас партнеру.
76'
Силва Рафа из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
76'
Бенфика начинает контратаку
76'
Влаходимос Одиссей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ольмо Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
76'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Тактическая замена. Кадзиор Дамиан уходит с поля и его заменяет Шитум Марио
Желтая карточка
74'
Фелиш Жоау получает желтую карточку за толчок соперника.
74'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
74'
Жонас Оливейра из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Моро Никола из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
73'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
72'
Жонас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
72'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Пицци Луиш сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
71'
Габриэл Пирес из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Алмейда Андре из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
70'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
69'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает навес прямо в штрафную.
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Желтая карточка
67'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Жонас Оливейра из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ррахмани Амир пострадал.
Фол, нарушение
66'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Фейса Любомир пострадал.
65'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
64'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
64'
Гояк Амер возвращается на поле.
Фол, нарушение
63'
Диаш Рубен наказан за толчок Дилавер Эмир
Угловой
63'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой справа.
63'
Силва Рафа мяч отрикошетил от ворот
63'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Матч возобновлен
62'
Тактическая замена. Жота Серран уходит с поля и его заменяет Фелиш Жоау
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Гояк Амер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Гояк Амер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
61'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
60'
Пицци Луиш из команды Бенфика в офсайде
59'
После дальнего удара, который нанес Гояк Амер мяч отбит вратарем
59'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
59'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Алмейда Андре из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
58'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает неудачный навес.
57'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Габриэл Пирес из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
55'
Ливакович Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой справа.
55'
Алмейда Андре из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает пас партнеру.
55'
Алмейда Андре из команды Бенфика делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Стоянович Петар из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
54'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
После дальнего удара, который нанес Гримальдо Алехандро мяч отбит вратарем
53'
Жонас Оливейра нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Пицци Луиш из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Жонас Оливейра нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Бенфика
52'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ольмо Дани нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
51'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
50'
Жота Серран из команды Бенфика плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Жота Серран из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Гояк Амер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой справа.
50'
Силва Рафа из команды Бенфика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Силва Рафа из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
50'
Жота Серран из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Бенфика контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Петкович Бруно задерживает мяч рукой
48'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Динамо Загреб контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
47'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Живкович Андрия уходит с поля и его заменяет Жонас Оливейра
46'
Тактическая замена. Рибейру Юри уходит с поля и его заменяет Гримальдо Алехандро
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Живкович Андрия из команды Бенфика пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Рибейру Юри из команды Бенфика делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает пас партнеру.
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пицци Луиш и Жота Серран из команды Бенфика.
Фол, нарушение
47'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Рибейру Юри пострадал.
46'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
45'
Петкович Бруно получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Феррейра Франсишку
44'
Динамо Загреб контролирует мяч.
44'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Живкович Андрия из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
42'
Алмейда Андре из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
42'
Силва Рафа нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
42'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает пас партнеру.
42'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Бенфика
41'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
40'
Кадзиор Дамиан возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Кадзиор Дамиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Кадзиор Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Хорошую попытку сделал Пицци Луиш. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Пицци Луиш, обводя своих соперников
38'
Кадзиор Дамиан ошибается в защите.
37'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Ливакович Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пицци Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Жота Серран пострадал.
Травма, повреждение
35'
Петкович Бруно возвращается на поле.
35'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Силва Рафа из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Петкович Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Гояк Амер наказан за толчок Габриэл Пирес
Офсайд
32'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб в офсайде
32'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает передачу одноклубнику.
32'
Рибейру Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
32'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Динамо Загреб контролирует мяч.
31'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Диаш Рубен из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
30'
Дилавер Эмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пицци Луиш из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Динамо Загреб контролирует мяч.
28'
Бенфика контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Силва Рафа задерживает мяч рукой
27'
Рибейру Юри из команды Бенфика делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Бенфика контролирует мяч.
Фол, нарушение
25'
Диаш Рубен из команды Бенфика толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Жота Серран из команды Бенфика навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
23'
Живкович Андрия не смог попасть в створ ударом издали
23'
Отличные скиллы показывает Живкович Андрия, обводя своих соперников
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб идет с мячом вперед на обострение...
21'
Силва Рафа из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб играет слишком грубо. Фейса Любомир оказался на газоне.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
19'
Живкович Андрия из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Живкович Андрия из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
18'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Петкович Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
16'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
16'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб в офсайде
16'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
15'
Габриэл Пирес из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Пицци Луиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
14'
Моро Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Моро Никола из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Габриэл Пирес пострадал.
14'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Алмейда Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
11'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Диаш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
9'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Влаходимос Одиссей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Живкович Андрия из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Кадзиор Дамиан пострадал.
7'
Удар от ворот произведет Динамо Загреб
7'
Феррейра Франсишку не смог попасть в створ ударом издали
6'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Жота Серран из команды Бенфика играет слишком грубо. Ррахмани Амир оказался на газоне.
6'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Бенфика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Ливакович Доминик взял и забрал мяч на выходе
4'
Алмейда Андре из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Жота Серран
2'
Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Динамо Загреб вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Загреб начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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