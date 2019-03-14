Стадион: Эштадиу да Луш Зрители: 47808
3:0
Итог доп. времени
14' Желтая карточкаМоро Никола
45' Желтая карточкаПеткович Бруно
67' Желтая карточкаЖонас Оливейра
1:0
71' ГолЖонас Оливейра
74' Желтая карточкаФелиш Жоау
90' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
2:0
94' ГолФеррейра Франсишку
104' Желтая карточкаСтоянович Петар
104' Вторая желтая карточкаСтоянович Петар
3:0
105' ГолГримальдо Алехандро
110' Желтая карточкаТеофил-Катерин Кевин
114' Желтая карточкаГабриэл Пирес
Новости после матча
Дополнительное время
122'
Сегодняшная посещаемость составляет 47808 болельщиков
122'
Вот и все. Прозвучал финальный свисток
121'
Силва Рафа из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
121'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
121'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
121'
Влаходимос Одиссей взял и забрал мяч на выходе
120'
Iyayi Believe Atiemwen из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
120'
120'
120'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
120'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика разыграл угловой с левого угла.
119'
Тактическая замена. Пицци Луиш уходит с поля и его заменяет Фернандеш Жедсон
118'
Силва Рафа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
118'
117'
117'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
116'
116'
Фелиш Жоау из команды Бенфика не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
116'
Пицци Луиш нанес удар, но тот был заблокирован.
116'
116'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
115'
115'
115'
Ольмо Дани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
115'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
114'
Габриэл Пирес получил желтую карточку от судьи
114'
Габриэл Пирес из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ольмо Дани пострадал.
113'
Фелиш Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
113'
113'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
113'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
113'
112'
Алмейда Андре задерживает мяч рукой
112'
111'
111'
ШАНС! Iyayi Believe Atiemwen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
111'
Отличные скиллы показывает Iyayi Believe Atiemwen, обводя своих соперников
111'
Перич Дино из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
111'
111'
Пицци Луиш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
110'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
110'
Теофил-Катерин Кевин получил желтую карточку от судьи
109'
Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Пицци Луиш пострадал.
109'
109'
Тактическая замена. Оршич Мислав уходит с поля и его заменяет Перич Дино
108'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
108'
107'
Первая половина дополнительного времени закончена.
107'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
107'
Отличный гол забил Гримальдо Алехандро
106'
Судья сигнализирует, что Гавранович Марио из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Феррейра Франсишку
106'
106'
Второй тайм дополнительного времени начался
105'
Жонас Оливейра сделал результативную передачу.
105'
Г О О О О Л - Отличный удар с хорошей дистанции нанес Гримальдо Алехандро из команды Бенфика!
105'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
104'
УДАЛЕНИЕ! - Стоянович Петар получает вторую желтую за споры
104'
Рефери не любит споров - именно за это Стоянович Петар сейчас получил желтую
103'
Судья сигнализирует, что Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
103'
102'
Голкипер мог бы сыграть и получше
102'
102'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
102'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
101'
Судья сигнализирует, что Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
101'
101'
100'
100'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
98'
98'
Фелиш Жоау из команды Бенфика плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
98'
Силва Рафа из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
98'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает пас партнеру.
97'
97'
Тактическая замена. Гояк Амер уходит с поля и его заменяет Iyayi Believe Atiemwen
97'
96'
96'
Как он промахнулся? Гояк Амер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
96'
Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб делает навес прямо в штрафную.
96'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
94'
ГОООООЛ - Феррейра Франсишку из команды Бенфика забивает ударом из штрафной площади
94'
Плохо сыграл Теофил-Катерин Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Пицци Луиш из команды Бенфика разыграл угловой с левого угла.
94'
Жонас Оливейра хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
93'
93'
93'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает пас партнеру.
92'
92'
92'
Пицци Луиш нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
92'
Гавранович Марио из команды Динамо Загреб в офсайде
92'
Ррахмани Амир из команды Динамо Загреб делает передачу одноклубнику.
92'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой справа.
91'
Диаш Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Гавранович Марио, и мяч снова в игре
91'
Начался первый тайм дополнительного времени
91'
Мы ожидаем дополнительного времени
Дополнительное время
Второй тайм
95'
Жонас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой справа.
95'
Влаходимос Одиссей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
94'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
94'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Отличные скиллы показывает Ольмо Дани, обводя своих соперников
93'
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Фелиш Жоау из команды Бенфика сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
92'
Дилавер Эмир наказан за толчок Фелиш Жоау
92'
91'
Алмейда Андре из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ольмо Дани пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
90'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Гавранович Марио пострадал.
90'
Гояк Амер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Бенфика вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
89'
89'
89'
88'
88'
Пицци Луиш из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
88'
Гавранович Марио задерживает мяч рукой
87'
87'
87'
Пицци Луиш из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
Тактическая замена. Петкович Бруно уходит с поля и его заменяет Гавранович Марио
85'
Судья сигнализирует, что Фелиш Жоау из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Дилавер Эмир
85'
Стоянович Петар задерживает мяч рукой
85'
Силва Рафа возвращается на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
84'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает пас партнеру.
84'
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Силва Рафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
82'
81'
Оршич Мислав задерживает мяч рукой
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Диаш Рубен наказан за толчок Петкович Бруно
79'
После дальнего удара, который нанес Жонас Оливейра мяч отбит вратарем
79'
79'
79'
Диаш Рубен из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Пицци Луиш из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Отличные скиллы показывает Пицци Луиш, обводя своих соперников
78'
Вратарь парирует удар, который нанес Жонас Оливейра, и мяч снова в игре
78'
78'
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Теофил-Катерин Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Пицци Луиш из команды Бенфика подал угловой слева.
77'
Ррахмани Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Силва Рафа из команды Бенфика делает пас партнеру.
76'
Силва Рафа из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
76'
Бенфика начинает контратаку
76'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Бенфика поставил подножку. Пострадал Петкович Бруно
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Тактическая замена. Кадзиор Дамиан уходит с поля и его заменяет Шитум Марио
74'
Фелиш Жоау получает желтую карточку за толчок соперника.
74'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
74'
Жонас Оливейра из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает навес прямо в штрафную.
73'
Судья сигнализирует, что Моро Никола из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Фелиш Жоау
73'
72'
Жонас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
71'
Пицци Луиш сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
71'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
71'
Габриэл Пирес из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Пицци Луиш из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
Алмейда Андре из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
69'
69'
69'
Фелиш Жоау из команды Бенфика делает навес прямо в штрафную.
68'
Кадзиор Дамиан наказан за толчок Гримальдо Алехандро
68'
Матч возобновлен
68'
Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
67'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
66'
Жонас Оливейра из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Ррахмани Амир пострадал.
66'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Фейса Любомир пострадал.
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
64'
64'
64'
Гояк Амер возвращается на поле.
63'
Диаш Рубен наказан за толчок Дилавер Эмир
63'
63'
Силва Рафа мяч отрикошетил от ворот
63'
63'
Матч возобновлен
62'
Тактическая замена. Жота Серран уходит с поля и его заменяет Фелиш Жоау
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Гояк Амер получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Гояк Амер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
61'
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Пицци Луиш из команды Бенфика в офсайде
59'
После дальнего удара, который нанес Гояк Амер мяч отбит вратарем
59'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает пас партнеру.
59'
59'
58'
58'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает неудачный навес.
57'
57'
56'
56'
56'
Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Габриэл Пирес из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
55'
Ливакович Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Алмейда Андре из команды Бенфика отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Жонас Оливейра из команды Бенфика делает пас партнеру.
55'
Алмейда Андре из команды Бенфика делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Стоянович Петар из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
54'
53'
После дальнего удара, который нанес Гримальдо Алехандро мяч отбит вратарем
53'
53'
Пицци Луиш из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
52'
52'
52'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Ольмо Дани нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
51'
50'
50'
Жота Серран из команды Бенфика плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Жота Серран из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Гояк Амер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Силва Рафа из команды Бенфика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Силва Рафа из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
50'
Жота Серран из команды Бенфика сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
48'
Петкович Бруно задерживает мяч рукой
48'
48'
47'
47'
Гримальдо Алехандро из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Тактическая замена. Живкович Андрия уходит с поля и его заменяет Жонас Оливейра
46'
Тактическая замена. Рибейру Юри уходит с поля и его заменяет Гримальдо Алехандро
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Живкович Андрия из команды Бенфика пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Рибейру Юри из команды Бенфика делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Пицци Луиш и Жота Серран из команды Бенфика.
47'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Рибейру Юри пострадал.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Петкович Бруно получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Феррейра Франсишку
44'
44'
43'
43'
43'
43'
42'
Живкович Андрия из команды Бенфика делает передачу одноклубнику.
42'
42'
Силва Рафа нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
42'
42'
41'
41'
41'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
40'
Кадзиор Дамиан возвращается на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
40'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Кадзиор Дамиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Кадзиор Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Хорошую попытку сделал Пицци Луиш. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Отличные скиллы показывает Пицци Луиш, обводя своих соперников
38'
Кадзиор Дамиан ошибается в защите.
37'
37'
37'
Ливакович Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Жота Серран пострадал.
35'
Петкович Бруно возвращается на поле.
35'
35'
Силва Рафа из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Петкович Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Гояк Амер наказан за толчок Габриэл Пирес
32'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб в офсайде
32'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб делает передачу одноклубнику.
32'
Рибейру Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб подал угловой слева.
32'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
31'
30'
30'
Диаш Рубен из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Пицци Луиш из команды Бенфика отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
29'
28'
27'
Силва Рафа задерживает мяч рукой
27'
Рибейру Юри из команды Бенфика делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
26'
25'
Диаш Рубен из команды Бенфика толкнул локтем оппонента. Это Петкович Бруно заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
24'
24'
Жота Серран из команды Бенфика навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
23'
23'
Живкович Андрия не смог попасть в створ ударом издали
23'
Отличные скиллы показывает Живкович Андрия, обводя своих соперников
23'
Матч возобновлен
23'
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Оршич Мислав из команды Динамо Загреб идет с мячом вперед на обострение...
21'
Силва Рафа из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Ольмо Дани из команды Динамо Загреб играет слишком грубо. Фейса Любомир оказался на газоне.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
19'
19'
Живкович Андрия из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Живкович Андрия из команды Бенфика идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
18'
Матч возобновлен
18'
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
16'
16'
Гояк Амер из команды Динамо Загреб в офсайде
16'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
15'
Габриэл Пирес из команды Бенфика делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Стоянович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Моро Никола получил желтую карточку от судьи
14'
Моро Никола из команды Динамо Загреб опасно и грубо сыграл. Габриэл Пирес пострадал.
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
12'
Алмейда Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Петкович Бруно из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
10'
Диаш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кадзиор Дамиан из команды Динамо Загреб отправил кросс в штрафную...
9'
9'
9'
Кадзиор Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Живкович Андрия из команды Бенфика опасно и грубо сыграл. Кадзиор Дамиан пострадал.
7'
7'
Феррейра Франсишку не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Жота Серран из команды Бенфика играет слишком грубо. Ррахмани Амир оказался на газоне.
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
4'
Ливакович Доминик взял и забрал мяч на выходе
4'
2'
Судья сигнализирует, что Теофил-Катерин Кевин из команды Динамо Загреб поставил подножку. Пострадал Жота Серран
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Динамо Загреб начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 1 Светлана Светлая 1 Ольга Крипак Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Евгений Костин Итог 0 Дмитрий Федосов 0 Алексей Лепин Итог 2 Андрей Повойкин 0 Динара Соболева Итог 2 Андрей Помазков 2 Никита Михалёнок Итог 0 Артур Магомедов 0 Лилия Кусткова Итог 1 Григорий Фетисов 2 Максут Азизов Итог 4 Вячеслав Черненков 0 Северин Ковальский Итог 0 Дмитрий Кушнеров 8 Виктор Овчинников Итог 5 Виталий Мельник 2 Илона Белобородова Итог 0 Алексей Беляев 5 Андрей Федуняк Итог 4 Роман Метлицкий 3 Михаил Гордеев Итог 5 Дмитрий Щурко 2 Антип Лазарев Итог 2 Алексей Антоненко 2 Роман Кулебякин Итог 0 Вадим Ухов 2 Александр Крипак Итог 1 Альмир Искаков 3 Юрий Богачёв Итог 1 Алексей Торопацкий 2 Михаил Крипак Итог 4 Кирилл Отрадных 0 Евгений Попов Итог 1 Виталий Пархоменко 2 Александр Кузнецов Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Сергей Бощук Итог 3 Кирилл Закатченко 0 Талгат Мамаев Итог 2 Ефим Петренко 2 Наталья Москаленко Итог 3 Юрий Нестеренко 4 Кирилл Норкин Итог 1 Геннадий Щитнев 3 Вячеслав Мурзиков Итог 4 Борис Метелецкий 0 Иван Цапкин Итог 2 Василий Чиж 1 Игорь Курочкин Итог 2 Михаил Кабцан 2 Мечислав Правдолюбов Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Андрей Сергиенко Итог 4 Джамал Султанов 3 Николай Сербул Итог 0 Максим Помазков 3 Борис Фёдоров Итог 3 Даниил Гонтарь 1 Максим Пульман Итог 0 Олег Греков 3 Илья Здоровяк Итог 1 Александр Голуб 1 Владимир Кононов Итог 0 Евгений Банмиллер 2 Вадим Плаксин Итог 1 Владимир Чукин 0 Олег Куликов Итог 2 Константин Граб 1 Тимофей Смирнов Итог 3 Артём Харчевников 0 Асхар Шушанян Итог 2 Альберт Стулов 1 Пётр Конев Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Сергей Прокофьев Итог 1 Василий Кузнецов 2 Антон Иванов
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