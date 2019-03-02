  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кипр
  5. Первый дивизион
  6. .Чемпионшип
  7. Плей-офф
АЕК Ларнака
0:0
Второй тайм: 54'
АЕЛ Лимаcсол
0'
14' Желтая карточка
Хурадо Рубен
43' Желтая карточка
Тейшейра Нильс
45' Желтая карточка
Мойсов Даниэль
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мойсов Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Тейшейра Нильс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Хурадо Рубен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Бавария
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация