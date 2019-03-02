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Неа Саламина
1:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
10' Гол
Тисделл Тоня
26' Желтая карточка
Безьяк Роман
33' Желтая карточка
Тисделл Тоня
1:1
36' Гол
Захид Гайас
69' Желтая карточка
Ноор Фаршад
76' Желтая карточка
Гентсоглу Савас
80' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
88' Желтая карточка
Захид Гайас
90' Желтая карточка
Голобарт Роман
90' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Аль-Тамари Мусса получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Голобарт Роман получил желтую карточку от судьи
89'
Неа Саламина делает замену. Тисделл Тоня уходит с поля, а Сикорский Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Захид Гайас получил желтую карточку от судьи
86'
Неа Саламина делает замену. Рейнолдс Аластер уходит с поля, а Голобарт Роман выходит на его замену.
84'
АПОЭЛ делает замену. Leo Natel уходит с поля, а Видигал Андре выходит на его замену.
83'
Неа Саламина делает замену. Charles Eloundou уходит с поля, а Theodosis Siathas выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Рейнолдс Аластер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Гентсоглу Савас получил желтую карточку от судьи
71'
АПОЭЛ делает замену. Кажу уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Ноор Фаршад получил желтую карточку от судьи
68'
АПОЭЛ делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Балог Норберт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Захид Гайас бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Тисделл Тоня получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Тисделл Тоня бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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