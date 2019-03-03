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Эрмис Арадиппу
2:0
Второй тайм: 71'
Анортосис
0'
10' Желтая карточка
Лаборде Леон
1:0
11' Пенальти
Gioannis Taralidis
15' Желтая карточка
Лагос Тасcос
28' Желтая карточка
Kike Boula
38' Вторая желтая карточка
Лагос Тасcос
2:0
64' Гол
Kike Boula
71'
Второй тайм
69'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Kike Boula бьет в цель!
62'
Эрмис Арадиппу делает замену. Didac Devesa уходит с поля, а Филакту Герасимос выходит на его замену.
58'
Анортосис делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Дюриш Михал выходит на его замену.
46'
Анортосис делает замену. Michalis Ioannou уходит с поля, а Fytos Kyriakou выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Лагос Тасcос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
28'
Kike Boula получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Лагос Тасcос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Яннис Таралидис из команды Эрмис Арадиппу забивает с точки!
Желтая карточка
10'
Лаборде Леон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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