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Стадион:
Торонто
4:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
29' Гол
Алтидор Джози
2:0
58' Пенальти
Посуэло Алехандро
66' Желтая карточка
Valentin Castellanos
3:0
78' Гол
Посуэло Алехандро
4:0
83' Гол
Jay Chapman
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Jay Chapman бьет в цель!
82'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Ayo Akinola выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Valentin Castellanos получил желтую карточку от судьи
59'
ФК Нью Йорк Сити делает замену. Офори Эбенезер уходит с поля, а Valentin Castellanos выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро из команды Торонто забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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