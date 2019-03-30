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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
0:0
Первый тайм: 38'
Бэйцзин Гоань
0' 38'
Первый тайм
37'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Makhete Diop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Пен Лю, его свалил Weihui Rao.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
Фол, нарушение
35'
Liang Shi из команды Шэньси Чаньба опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
33'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Плохо сыграл Weihui Rao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
33'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Аугусто Фернандес пострадал.
31'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
28'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
28'
Йеннарис Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Jie Chen нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
Makhete Diop из команды Шэньси Чаньба делает передачу одноклубнику.
26'
Алуко Соне из команды Шэньси Чаньба отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
25'
Yongjing Cao из команды Шэньси Чаньба играет слишком грубо. Ким Мин-Чжэ оказался на газоне.
25'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
24'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
23'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Хорошую попытку сделал Аугусто Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
21'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Виера Хонатан наказан за толчок Weihui Rao
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
20'
Jie Chen нарушает правила. Пен Лю пострадал
19'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Makhete Diop из команды Шэньси Чаньба сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Игрок из команды Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Шэньси Чаньба контролирует мяч.
18'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Виера Хонатан мяча так и не получил
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
14'
Шанс! Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
14'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Weihui Rao наказан за толчок Юйнин Чжан
12'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Йеннарис Никлас из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Угловой
10'
Аугусто Фернандес из команды Шэньси Чаньба разыграл угловой с левого угла.
10'
Алуко Соне мяч отрикошетил от ворот
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алуко Соне и Yongjing Cao из команды Шэньси Чаньба.
9'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
9'
Дабао Юй делает длинную передачу вперед
8'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
8'
Boyang Liu из команды Шэньси Чаньба опасно и грубо сыграл. Аугусто Ренато пострадал.
7'
Шэньси Чаньба контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Алуко Соне из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
5'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
4'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
4'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Юйнин Чжан
Фол, нарушение
2'
Юйнин Чжан наказан за толчок Лю Цзянь
2'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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