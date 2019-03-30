Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:0
Первый тайм: 38'
Первый тайм
37'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Makhete Diop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Назначен штрафной. Пострадал Пен Лю, его свалил Weihui Rao.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
35'
Liang Shi из команды Шэньси Чаньба опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
33'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Плохо сыграл Weihui Rao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
33'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Аугусто Фернандес пострадал.
31'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
29'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
28'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
28'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
28'
Йеннарис Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Jie Chen нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
Makhete Diop из команды Шэньси Чаньба делает передачу одноклубнику.
26'
Алуко Соне из команды Шэньси Чаньба отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Yongjing Cao из команды Шэньси Чаньба играет слишком грубо. Ким Мин-Чжэ оказался на газоне.
25'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
24'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
23'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Хорошую попытку сделал Аугусто Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
21'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Виера Хонатан наказан за толчок Weihui Rao
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Makhete Diop из команды Шэньси Чаньба сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Игрок из команды Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Шэньси Чаньба контролирует мяч.
18'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
16'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Виера Хонатан мяча так и не получил
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
Удар от ворот произведет Шэньси Чаньба
14'
Шанс! Юйнин Чжан из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
14'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
14'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Weihui Rao наказан за толчок Юйнин Чжан
12'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Йеннарис Никлас из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
11'
Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Аугусто Фернандес из команды Шэньси Чаньба разыграл угловой с левого угла.
10'
Алуко Соне мяч отрикошетил от ворот
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Алуко Соне и Yongjing Cao из команды Шэньси Чаньба.
9'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
9'
Дабао Юй делает длинную передачу вперед
8'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Пен Лю из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Boyang Liu из команды Шэньси Чаньба опасно и грубо сыграл. Аугусто Ренато пострадал.
7'
Шэньси Чаньба контролирует мяч.
7'
Судья сигнализирует, что Алуко Соне из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
6'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Алуко Соне
5'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
5'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
4'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
4'
3'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Юйнин Чжан
2'
Юйнин Чжан наказан за толчок Лю Цзянь
2'
Шэньси Чаньба вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Шэньси Чаньба поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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