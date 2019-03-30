Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:0
Первый тайм: 9'
7' Желтая карточкаЛун Чжэн
Первый тайм
9'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Далянь Аербин
8'
Близко! Талиска Андерсон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Лун Чжэн получил желтую карточку от судьи
7'
Безумный фол. Лун Чжэн грубо играет против соперника. Пострадал Чжан Сювэй
6'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Jinxian Wang из команды Далянь Аербин играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Ксин Шенг нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Карраско Янник из команды Далянь Аербин делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
2'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Далянь Аербин начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
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Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
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США: ЮСЛ
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США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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