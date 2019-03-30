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Стадион:
Dalian Yifang
0:0
Первый тайм: 9'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
7' Желтая карточка
Лун Чжэн
9'
Первый тайм
9'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Далянь Аербин
8'
Близко! Талиска Андерсон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
7'
Лун Чжэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Лун Чжэн грубо играет против соперника. Пострадал Чжан Сювэй
6'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Jinxian Wang из команды Далянь Аербин играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
3'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
3'
Ксин Шенг нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Карраско Янник из команды Далянь Аербин делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
2'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Далянь Аербин начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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