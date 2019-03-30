Стадион: Langfang Stadium
1:2
Конец матча
0:1
9' ГолЭлкесон Кардосо
45' Желтая карточкаХуань Фу
1:1
73' ГолЭль-Кааби Аюб
1:2
80' ГолАхмедов Одил
90' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай Ист Эйша вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
95'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
93'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
92'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Ахмедов Одил нарушает правила. Tianyuan Xu пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
90'
Тактическая замена. Чжэнь Вэй уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Gang Feng мяч отрикошетил от ворот
89'
89'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
89'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Хуань Фу уходит с поля и его заменяет Mingjie Xiao
86'
86'
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Тактическая замена. Хунбо Инь уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
85'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
83'
Эль-Кааби Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
81'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
81'
Отличный командный гол!
80'
Ли Шенглонг сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Ахмедов Одил изменил счет на табло!
80'
Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша делает навес прямо в штрафную.
79'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Хуань Фу из команды Шанхай Ист Эйша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
78'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
77'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
77'
Халк Живанилдо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Marcao нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь спокойно отбил мяч.
76'
76'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Кэ Ши заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Отличный командный гол!
73'
Хунбо Инь сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб изменил счет на табло!
73'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
73'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
72'
Gang Feng наказан за толчок Халк Живанилдо
72'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Marcao пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
68'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
66'
65'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
65'
ШАНС! Сюшэн Дун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
63'
Chuangyi Lin наказан за толчок Yuhao Zhao
63'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
59'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Хунбо Инь нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
58'
Хан Жэнь наказан за толчок Элкесон Кардосо
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
57'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Qianglong Tao
56'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
56'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша опасно и грубо сыграл. Генг Ксиаофенг пострадал.
55'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
54'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
51'
Эль-Кааби Аюб не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Chuangyi Lin из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Huaze Gao
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
46'
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Хуань Фу получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Хуань Фу грубо играет против соперника. Пострадал Маскерано Хавьер
45'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
44'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
43'
Так близко к голу! Сюшэн Дун имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Цзюнь-Лин Янь!
43'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
43'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Chuangyi Lin возвращается на поле.
42'
Элкесон Кардосо пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
41'
Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Безумный фол. Чендун Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Chuangyi Lin
39'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
38'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хорошую попытку сделал Маскерано Хавьер. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
36'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
34'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
32'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
32'
Guan He из команды Шанхай Ист Эйша не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Маскерано Хавьер наказан за толчок Хай Юй
30'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
29'
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Хунбо Инь
27'
Ахмедов Одил наказан за толчок Маскерано Хавьер
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
25'
25'
Игра в одни ворота сейчас. Хэбэй Илиньшаньчжуан доминирует и владеет мячом
25'
Цзюнь-Лин Янь отбил мяч на угловой после удара Хунбо Инь из штрафной площади.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
24'
Какой промах! Эль-Кааби Аюб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
23'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
23'
Должен был быть гол! Маскерано Хавьер имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
22'
22'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
22'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
20'
Хунбо Инь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Хунбо Инь
19'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
18'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ахмедов Одил из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
17'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
15'
ШАНС! Gang Feng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Хунбо Инь задерживает мяч рукой
14'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
13'
12'
Должен был быть гол! Эль-Кааби Аюб имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
11'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
ГОООООЛ - Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша забивает из-за штрафной площади
9'
Генг Ксиаофенг ошибается в защите.
9'
Шанхай Ист Эйша начинает контратаку
9'
Эль-Кааби Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отличная возможность! Сюшэн Дун упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
8'
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
2'
Chuangyi Lin нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай Ист Эйша начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Малайзия: Суперлига
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Норвегия: Топпсериен: Женщины
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Центр
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига II
Итог 0 Daco-Getica Bucuresti 0 ACS Energeticianul Итог 2 FC Arges Pitesti 1 Аэростар Бакау Итог 3 Поли Тимишоара 1 Балотешть Итог 2 Dacia Unirea Braila 2 Металоглобус Итог 5 Академика Клинчени 0 Луцяфэрул Итог 2 Рипенсия Тимишоара 1 Пандурий Итог 1 Фарул 0 Киндия Тырговиште Позже 0 Петролул Плоешти 0 Университатя
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: МЛС
Позже 0 Чикаго Файр 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Нью-Инглэнд Революшн 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Спортинг Канзас-Сити 0 Монреаль Импакт Позже 0 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 Лос-Анджелес Позже 0 Коламбус Крю 0 Атланта Юнайтед Позже 0 Цинциннати 0 Филадельфия Юнион Позже 0 Реал Солт-Лейк 0 Даллас Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Хьюстон Динамо Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Сиэтл Саундерс
США: ЮСЛ
Итог 1 Tacoma Defiance 2 Нью-Мексико Юнайтед Позже 0 Сент-Луис 0 Шарлотт Индепенденс Позже 0 Луисвилл Сити 0 Birmingham Legion Позже 0 Инди Илевен 0 Хартфорд Атлетик Позже 0 North Carolina FC 0 Чарлстон Бэттери Позже 0 Бетлехем Стил 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Тампа-Бэй 0 Loudoun United Позже 0 Austin Bold 0 Сан-Антонио Позже 0 Рено-1868 0 ОКС Энерджи Позже 0 Эль-Пасо Локомотив 0 Оранж Каунти Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Финикс Райзинг 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Позже 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Реал Монархс
США: ЮСЛ. Лига 1
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Итог 0 Ависпа Фукуока 1 ДЖЕФ Юнайтед Итог 1 Матида Зельвия 0 Эхимэ Итог 1 Токусима Вортис 0 Альбирекс Ниигата Итог 2 Токио Верди 0 Касива Рейсол Итог 1 Фагияно Окаяма 1 Вентфорет Кофу Итог 0 Тотиги 0 Монтедио Ямагата Итог 0 В-Варен Нагасаки 1 Омия Ардидзя Итог 1 Звейген Канадзава 0 Йокогама Итог 1 Гифу 1 Киото Санга Итог 1 Мито Холлихок 0 Кагосима Юнайтед Итог 2 Рюкю 2 Ренофа Ямагути
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