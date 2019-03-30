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Стадион:
Хэбей Форчун
1:2
Конец матча
Shanghai SIPG FC
0'
0:1
9' Гол
Элкесон Кардосо
45' Желтая карточка
Хуань Фу
1:1
73' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:2
80' Гол
Ахмедов Одил
90' Желтая карточка
Маскерано Хавьер
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай Ист Эйша вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
95'
Маскерано Хавьер получил желтую карточку от судьи
95'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
93'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
92'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Ахмедов Одил нарушает правила. Tianyuan Xu пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
Угловой
91'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
90'
Тактическая замена. Чжэнь Вэй уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Gang Feng мяч отрикошетил от ворот
89'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
89'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Хуань Фу уходит с поля и его заменяет Mingjie Xiao
86'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
86'
Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Gang Feng
86'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Тактическая замена. Хунбо Инь уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
85'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
83'
Эль-Кааби Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
81'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
81'
Отличный командный гол!
80'
Ли Шенглонг сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Ахмедов Одил изменил счет на табло!
80'
Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша делает навес прямо в штрафную.
79'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Хуань Фу из команды Шанхай Ист Эйша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
78'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
78'
Marcao наказан за толчок Guan He
77'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
77'
Халк Живанилдо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Marcao нанес удар головой, но Цзюнь-Лин Янь спокойно отбил мяч.
76'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
76'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан толкнул локтем оппонента. Это Кэ Ши заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Отличный командный гол!
73'
Хунбо Инь сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб изменил счет на табло!
73'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
73'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
72'
Gang Feng наказан за толчок Халк Живанилдо
72'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Marcao пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Сюшэн Дун уходит с поля и его заменяет Marcao
68'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
68'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
67'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
67'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
67'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
65'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
65'
ШАНС! Сюшэн Дун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Тактическая замена. Chuangyi Lin уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
Фол, нарушение
63'
Chuangyi Lin наказан за толчок Yuhao Zhao
63'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
59'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Хунбо Инь нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
Фол, нарушение
58'
Хан Жэнь наказан за толчок Элкесон Кардосо
57'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
57'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Qianglong Tao
56'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
56'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
56'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша опасно и грубо сыграл. Генг Ксиаофенг пострадал.
55'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
54'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
51'
Эль-Кааби Аюб не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Chuangyi Lin из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Huaze Gao
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
46'
Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Чжэнь Вэй из команды Шанхай Ист Эйша играет слишком грубо. Сюшэн Дун оказался на газоне.
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
46'
Хуань Фу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Хуань Фу грубо играет против соперника. Пострадал Маскерано Хавьер
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
44'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
43'
Так близко к голу! Сюшэн Дун имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Цзюнь-Лин Янь!
43'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
43'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Хуань Фу из команды Шанхай Ист Эйша играет слишком грубо. Хунбо Инь оказался на газоне.
42'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
42'
Chuangyi Lin возвращается на поле.
42'
Элкесон Кардосо пробил со штрафного прямо в стенку
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
41'
Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Чендун Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Chuangyi Lin
39'
Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
38'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хорошую попытку сделал Маскерано Хавьер. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
36'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
35'
Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
34'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
32'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
32'
Guan He из команды Шанхай Ист Эйша не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Маскерано Хавьер наказан за толчок Хай Юй
30'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Хунбо Инь
Фол, нарушение
27'
Ахмедов Одил наказан за толчок Маскерано Хавьер
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
Угловой
25'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Хэбэй Илиньшаньчжуан доминирует и владеет мячом
25'
Цзюнь-Лин Янь отбил мяч на угловой после удара Хунбо Инь из штрафной площади.
24'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
24'
Какой промах! Эль-Кааби Аюб имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
24'
Gang Feng из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
23'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
23'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
23'
Должен был быть гол! Маскерано Хавьер имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
22'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
22'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
20'
Хунбо Инь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Хунбо Инь
19'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
18'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ахмедов Одил из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
17'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
16'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
15'
ШАНС! Gang Feng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
14'
Хунбо Инь задерживает мяч рукой
14'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
13'
Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
12'
Должен был быть гол! Эль-Кааби Аюб имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
12'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
11'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
9'
ГОООООЛ - Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша забивает из-за штрафной площади
9'
Генг Ксиаофенг ошибается в защите.
9'
Шанхай Ист Эйша начинает контратаку
9'
Эль-Кааби Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отличная возможность! Сюшэн Дун упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
8'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
4'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
3'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
2'
Chuangyi Lin нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Хунбо Инь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шанхай Ист Эйша начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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