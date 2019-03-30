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Зрители: 1689
Броммапойкарна
1:2
Конец матча
Вестерос СК
0'
0:1
23' Гол
Батан Стефан
35' Желтая карточка
Нордстрём Билли
1:1
43' Гол
Fritiof Bjoerken
45' Желтая карточка
Eric Jonana
51' Желтая карточка
Бериша Илир
1:2
73' Гол
Simon Johansson
73' Желтая карточка
Simon Johansson
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Вастерас СК делает замену. Simon Johansson уходит с поля, а Спэн Брайан выходит на его замену.
76'
Вастерас СК делает замену. Filip Tronet уходит с поля, а Emil Skogh выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Simon Johansson бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Simon Johansson получил желтую карточку от судьи
72'
Броммапойкарна делает замену. Eric Johana Omondi уходит с поля, а Albin Linner выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Бериша Илир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вастерас СК делает замену. Calle Svensson уходит с поля, а Sean Sabetkar выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Eric Johana Omondi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Нордстрём Билли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Батан Стефан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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