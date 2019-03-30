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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 5721
Старт
0:1
Конец матча
Олесунн
0'
16' Желтая карточка
Рамстейн Кай
45' Желтая карточка
Aremu Afeez
45' Желтая карточка
Oddbjoern Lie
48' Желтая карточка
Joergen Hatlehol
84' Желтая карточка
Erlend Segberg
0:1
87' Гол
Pape Habib Gueye
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Erlend Segberg получил желтую карточку от судьи
80'
Олесунд делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Staale Steen Saethre выходит на его замену.
71'
Старт делает замену. Сигурдарсон Арон уходит с поля, а Mathias Bringaker выходит на его замену.
65'
Старт делает замену. Adnan Hadzic уходит с поля, а Sander Sjoekvist выходит на его замену.
63'
Олесунд делает замену. Фридьонссон Хольмберт уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Joergen Hatlehol получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Оддбьорн Лие получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
35'
Старт делает замену. Акинйеми Аделеке уходит с поля, а Финнбогасон Кристьян Флоки выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Рамстейн Кай получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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