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Зрители: 2413
Эргрюте ФФ
1:0
Второй тайм: 72'
Норрбю
0'
3' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
21' Желтая карточка
Willhelm Aerlig
1:0
22' Гол
Скольд Виктор
23' Желтая карточка
Abbas Mohamad
62' Желтая карточка
Jonathan Azulay
72'
Второй тайм
62'
Эргрюте делает замену. Алмейда Аилтон уходит с поля, а Алиев Алибек выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Jonathan Azulay получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Норрбю Бурос делает замену. Willhelm Aerlig уходит с поля, а Edafe Egbedi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Abbas Mohamad получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Скольд Виктор бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Willhelm Aerlig получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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