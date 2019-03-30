  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 72'
Варберг БоИС
0'
21' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
34' Желтая карточка
Nahom Girmai Netabay
51' Желтая карточка
David Loefquist
68' Желтая карточка
Erion Sadiku
72'
Второй тайм
Желтая карточка
68'
Erion Sadiku получил желтую карточку от судьи
62'
Мяльбю делает замену. Эйольфссон Гисли уходит с поля, а Jacob Bergstroem выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Давид Лёфквист получил желтую карточку от судьи
49'
Мяльбю делает замену. Amer Eriksson-Ibragic уходит с поля, а Jakob Ottosson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Nahom Girmai Netabay получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Кубок лиги (Финал)
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Израиль: Лигат ха'Ал. Чемпионская группа
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Латвия: Высшая лига Латвии
Люксембург: Национальный дивизион
Молдова: Национальный дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Суперэттан
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация