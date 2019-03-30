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Треллеборг
2:2
Второй тайм: 73'
ГАИС
0'
0:1
5' Гол
August Wangberg
1:1
16' Гол
Zoran Jovanovic
24' Желтая карточка
Felix Hoerberg
2:1
25' Гол
Felix Hoerberg
2:2
30' Гол
Ашчерич Никола
34' Желтая карточка
Carl Nystroem
38' Желтая карточка
Ашчерич Никола
54' Желтая карточка
Marcus Berg I
67' Желтая карточка
Salif Joensson
73'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Салиф Йонссон получил желтую карточку от судьи
62'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Mattias Haakansson выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Маркус Бергхольц получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Ашчерич Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Карл Нюстрём получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Ашчерич Никола бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Felix Hoerberg бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Felix Hoerberg получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Зоран Йованович бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - August Waengberg бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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