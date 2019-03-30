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Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
10' Гол
Анибаба Жалил
12' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
1:1
26' Пенальти
Кинтеро Карлос
45' Желтая карточка
Хиль Карлес
54' Желтая карточка
Метанир Ромен
2:1
62' Гол
Brandon Bye
70' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
72' Желтая карточка
Анибаба Жалил
74' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Ингленд делает замену. Scott Caldwell уходит с поля, а Вилфрид Захибо выходит на его замену.
88'
Нью-Ингленд делает замену. Агудело Хуан уходит с поля, а Juan Caicedo выходит на его замену.
78'
Нью-Ингленд делает замену. Тил Банбери уходит с поля, а Luis Caicedo выходит на его замену.
75'
Миннесота Старс делает замену. Ethan Finlay уходит с поля, а Brent Kallman выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Анибаба Жалил получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
66'
Миннесота Старс делает замену. Angelo Rodriguez уходит с поля, а Abu Danladi выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Brandon Bye бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Метанир Ромен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Хиль Карлес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Кинтеро Карлос из команды Миннесота Старс забивает с точки!
Желтая карточка
12'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Анибаба Жалил бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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