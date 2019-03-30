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Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 15'
Химнасия Ла-Плата
0'
5' Желтая карточка
Marcos Senesi
15'
Первый тайм
Желтая карточка
5'
Marcos Senesi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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