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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:5
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
8' Гол
Вела Карлос
0:2
26' Гол
Бейташур Стивен
30' Желтая карточка
Mark Anthony Kaye
34' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
0:3
45' Гол
Вела Карлос
53' Желтая карточка
Годой Анибал
55' Желтая карточка
Eduard Atuesta
57' Желтая карточка
Каммингс Харольд
0:4
66' Гол
Вела Карлос
0:5
68' Гол
Diego Rossi
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
74'
Los Angeles FC делает замену. Mark-Anthony Kaye уходит с поля, а Peter-Lee Vassell выходит на его замену.
69'
Los Angeles FC делает замену. Джордан Харви уходит с поля, а Niko Haemaelaeinen выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Diego Rossi бьет в цель!
67'
Los Angeles FC делает замену. Диоманде Адама уходит с поля, а Christian Ramirez выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Каммингс Харольд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
46'
Сан-Хосе делает замену. Judson уходит с поля, а Jackson Yueill выходит на его замену.
46'
Сан-Хосе делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Хюсен Дэнни выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Эспиноса Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Mark-Anthony Kaye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Бейташур Стивен бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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