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Индепендьенте
2:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
8' Гол
Leandro Miguel Fernandez
13' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
29' Желтая карточка
Hernan De La Fuente
40' Желтая карточка
Перес Пабло II
44' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
46' Желтая карточка
Joaquin Laso
1:1
56' Гол
Ромеро Сильвио
2:1
84' Гол
Перес Пабло II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Mauro Molina выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Перес Пабло II бьет в цель!
81'
Велес Сарсфилд делает замену. Варгас Матиас уходит с поля, а Thiago Almada выходит на его замену.
56'
Индепендьенте делает замену. Francisco Pizzini уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
46'
Индепендьенте делает замену. Сильва Гастон уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Leandro Miguel Fernandez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Hernan De La Fuente получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Leandro Miguel Fernandez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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