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Стадион:
Коламбус Крю
2:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
2' Гол
Сантуш Педру
31' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
2:0
39' Гол
Зарде Гьяси
64' Желтая карточка
Mikey Ambrose
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
81'
Коламбус делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
73'
Коламбус делает замену. Фредерико Хигайн уходит с поля, а Кларк Рикардо выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Mikey Ambrose получил желтую карточку от судьи
63'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Нэйджби Дарлингтон получил желтую карточку от судьи
31'
Коламбус делает замену. Аффул Харрисон уходит с поля, а Hector Jimenez выходит на его замену.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Сантуш Педру бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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