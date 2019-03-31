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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:4
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
4' Гол
Memo Rodriguez
0:2
15' Гол в свои ворота
Axel Sjoeberg
0:3
34' Гол в свои ворота
Keegan Rosenberry
40' Желтая карточка
Рубио Диего
59' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
0:4
68' Гол
Элис Альберт
75' Желтая карточка
Фейлхабер Бенни
1:4
82' Пенальти
Kei Ansu Kamara
89' Красная карточка
Смит Томми
90' Желтая карточка
Лундквист Адам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
89'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Томми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
87'
ДеЛаГарза Эй Джей получил желтую карточку от судьи
85'
Колорадо делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Andre Shinyashiki выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Кей Камара из команды Колорадо забивает с точки!
79'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Фейлхабер Бенни получил желтую карточку от судьи
70'
Колорадо делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Николсон Сэм выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
64'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Фигероа Мэйнор получил желтую карточку от судьи
56'
Колорадо делает замену. Dillon Serna уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Memo Rodriguez уходит с поля, а Marlon Hairston выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Axel Sjoeberg уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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