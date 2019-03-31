Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:4
Конец матча
0:1
4' ГолMemo Rodriguez
0:2
15' Гол в свои воротаAxel Sjoeberg
0:3
34' Гол в свои воротаKeegan Rosenberry
40' Желтая карточкаРубио Диего
59' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
0:4
68' ГолЭлис Альберт
75' Желтая карточкаФейлхабер Бенни
1:4
82' ПенальтиKei Ansu Kamara
89' Красная карточкаСмит Томми
90' Желтая карточкаЛундквист Адам
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лундквист Адам получил желтую карточку от судьи
89'
УДАЛЕНИЕ! - Смит Томми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
ДеЛаГарза Эй Джей получил желтую карточку от судьи
85'
Колорадо делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Andre Shinyashiki выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Кей Камара из команды Колорадо забивает с точки!
79'
Хьюстон Динамо делает замену. Мартинес Томас уходит с поля, а Серен Дарвин выходит на его замену.
75'
Фейлхабер Бенни получил желтую карточку от судьи
70'
Колорадо делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Николсон Сэм выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
64'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
59'
Фигероа Мэйнор получил желтую карточку от судьи
56'
Колорадо делает замену. Dillon Serna уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Хьюстон Динамо делает замену. Memo Rodriguez уходит с поля, а Marlon Hairston выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Рубио Диего получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Axel Sjoeberg уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
4'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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