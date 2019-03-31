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Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
90' Желтая карточка
Фелипе Мартинс
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
87'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Монтеро Фреди уходит с поля, а Ардаис Хоакин выходит на его замену.
87'
Сиэтл делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
83'
Сиэтл делает замену. Свенссон Густаф уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
72'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Russell Teibert уходит с поля, а Хван Ин-Беом выходит на его замену.
61'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Lass уходит с поля, а Венуто выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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