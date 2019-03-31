Стадион: Haihe Stadium
2:4
Конец матча
0:1
7' ГолXinghan Wu
1:1
36' ГолDalun Zheng
44' Желтая карточкаCheng Zhang
51' Желтая карточкаHailong Li
1:2
61' ПенальтиПелле Грациано
1:3
64' ГолЖу Хайбин
1:4
68' ГолChi Zhang
74' Желтая карточкаLin Dai
2:4
90' ГолXu Yang I
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Вон Гвон Ген заработал фол
92'
Dalun Zheng наказан за толчок Женг Женг
91'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Янг Ксу изменил счет на табло!
91'
ШАНС! Янг Ксу вышел один-на-один с голкипером...
91'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
Xiaobin Zhang из команды Тяньцзинь Сунцзян играет слишком грубо. Xin Tian оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Dalun Zheng возвращается на поле.
89'
Матч возобновлен
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Dalun Zheng получил травму и медбригада забирает его с поля.
89'
Dalun Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
86'
Юнпо Ван наказан за толчок Xin Tian
86'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
86'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян подал угловой справа.
86'
Wei Wu мяч отрикошетил от ворот
85'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Сунцзян делает передачу одноклубнику.
85'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян подал угловой слева.
85'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Xin Tian
83'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
83'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
82'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
79'
Dalun Zheng нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Судья сигнализирует, что Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
78'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Shuai Pei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян в офсайде
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян разыграл угловой с правого угла.
72'
Хороший удар издали нанес Cheng Zhang, но отличный сейв сделал Далэй Ван. Угловой.
72'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Жанг Ченг Лин
70'
Лю Ян из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Жанг Чи нарушает правила. Жанг Ченг Лин пострадал
68'
Далэй Ван сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Жанг Чи изменил счет на табло!
68'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
68'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
68'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
68'
Dalun Zheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Yuan Zhang уходит с поля и его заменяет Янг Ксу
67'
Судья сигнализирует, что Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Лю Ян сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Жу Хайбин изменил счет на табло!
64'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
64'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
64'
Судья сигнализирует, что Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
63'
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Г О О О О Л - Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
60'
ПЕНАЛЬТИ! - Вон Гвон Ген играет рукой в штрафной! Вон Гвон Ген вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
60'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
59'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
59'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
59'
Tianyu Qi из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян делает пас партнеру.
55'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Shuai Pei из команды Тяньцзинь Сунцзян отправил кросс в штрафную...
53'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Tianyu Qi
53'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
53'
Shuai Pei не смог попасть в створ ударом издали
51'
Hailong Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
51'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
51'
51'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Сунцзян поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Матч возобновлен
49'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
48'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
48'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
48'
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
48'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
47'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
47'
Dalun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Тяньцзинь Сунцзян поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
Cheng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Безумный фол. Cheng Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Жу Хайбин
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
43'
Как он промахнулся? Жанг Чи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
43'
42'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Тактическая замена. Kerui Chen уходит с поля и его заменяет Лю Ян
41'
Судья сигнализирует, что Kerui Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
41'
41'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
39'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Почти гол! Пелле Грациано пробил головой по воротам, но Чжан Лу спас!
39'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
39'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
37'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
36'
ГОЛ! Легко закончил атаку Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Сунцзян, забив в пустые ворота!
36'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Сунцзян делает передачу одноклубнику.
36'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Отличные скиллы показывает Алан де Карвальо, обводя своих соперников
36'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Судья сигнализирует, что Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
32'
Судья сигнализирует, что Kerui Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
32'
32'
Жанг Чи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
31'
Судья сигнализирует, что Jiabao Wen из команды Тяньцзинь Сунцзян поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
31'
Отличные скиллы показывает Жанг Чи, обводя своих соперников
30'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет со штрафного в створ, но Далэй Ван держит все под контролем
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Судья сигнализирует, что Феллайни Маруан из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
29'
Тяньцзинь Сунцзян контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
28'
Xinghan Wu не смог попасть в створ ударом издали
28'
Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Kerui Chen из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
27'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Сунцзян подал угловой слева.
26'
Хороший удар издали нанес Рибейро Калихто Ренатиньо, но отличный сейв сделал Далэй Ван. Угловой.
25'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Сунцзян делает неудачный навес.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
22'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
22'
Жанг Чи нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Пелле Грациано нанес удар, мяч был парирован, но Чжан Лу не удержал его в руках.
22'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
22'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
21'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Yuan Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
19'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
18'
Феллайни Маруан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
18'
Kerui Chen из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
17'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
17'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Тяньцзинь Сунцзян отправил кросс в штрафную...
16'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Сунцзян
14'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
12'
Юнпо Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
11'
Jiabao Wen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Хорошую попытку сделал Жу Хайбин. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Cheng Zhang ошибается в защите.
9'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
8'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Xinghan Wu изменил счет на табло!
7'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
6'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Сунцзян в офсайде
6'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
5'
Hailong Li наказан за толчок Dalun Zheng
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
3'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Сунцзян нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Сунцзян подал угловой справа.
3'
Алан де Карвальо из команды Тяньцзинь Сунцзян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Тяньцзинь Сунцзян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Тяньцзинь Сунцзян начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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