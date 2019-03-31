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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:0
Первый тайм: 33'
Шанхай Шэньхуа
0'
25' Желтая карточка
Игало Одион
33'
Первый тайм
Травма, повреждение
32'
Морено Джованни возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Шангуань Ван наказан за толчок Морено Джованни
30'
Wei Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
29'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
28'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
28'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
27'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
25'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
25'
Игало Одион совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Игало Одион атаковал сзади соперника. Это Охандза-Зоа Франк заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Суй Донглу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Игало Одион
Фол, нарушение
24'
Zhao Ke наказан за толчок Wei Wang
23'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Офсайд
23'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
22'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Хорошую попытку сделал Охандза-Зоа Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Отличные скиллы показывает Охандза-Зоа Франк, обводя своих соперников
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
20'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
20'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Цао Юньдин пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
19'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
18'
Abduwal Ablet не смог попасть в створ ударом издали
17'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
Травма, повреждение
16'
Heng Liu возвращается на поле.
16'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Heng Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Heng Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
14'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
14'
Охандза-Зоа Франк задерживает мяч рукой
13'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
13'
Zhuoyi Feng возвращается на поле.
13'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
11'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Охандза-Зоа Франк
9'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
9'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
8'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
8'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
8'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Фол, нарушение
6'
Peng Li наказан за толчок Охандза-Зоа Франк
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
5'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
4'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
4'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
2'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
1'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
1'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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