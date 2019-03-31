Стадион: Женжу Ханггай
0:0
Первый тайм: 33'
25' Желтая карточкаИгало Одион
Первый тайм
32'
Морено Джованни возвращается на поле.
32'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Шангуань Ван наказан за толчок Морено Джованни
30'
Wei Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
30'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
29'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Охандза-Зоа Франк из команды Хэнань Цзянье в офсайде
28'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
27'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
25'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Игало Одион совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
25'
Судья свистит. Игало Одион атаковал сзади соперника. Это Охандза-Зоа Франк заработал своей команде штрафной
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Суй Донглу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Игало Одион
23'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
23'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
22'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Хорошую попытку сделал Охандза-Зоа Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Отличные скиллы показывает Охандза-Зоа Франк, обводя своих соперников
21'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
20'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
20'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Цао Юньдин пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
19'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
18'
Abduwal Ablet не смог попасть в створ ударом издали
17'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
16'
Heng Liu возвращается на поле.
16'
Матч возобновится спорным мячом
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Heng Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Heng Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
14'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
14'
Охандза-Зоа Франк задерживает мяч рукой
13'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Zhuoyi Feng возвращается на поле.
13'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
11'
Игало Одион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Охандза-Зоа Франк
9'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
9'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
8'
Морено Джованни не смог попасть в створ ударом издали
8'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
8'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
8'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
6'
Peng Li наказан за толчок Охандза-Зоа Франк
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
4'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
4'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
2'
Yizhen Wu из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
1'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
1'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости спорта
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Австрия: Вторая лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А. Повышение: Плей-офф (1/16 финала)
Аргентина: Федераль А. Повышение. Финал
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Плей-офф. Чемпионская группа
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Болгария: Группа А. Понижение (Группа 2)
Болгария: Группа А. Чемпионская группа (Плей-офф)
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Кубок Кариоки: Плей-офф (Финал)
Бразилия: Минейро: Плей-офф (1/2 финала)
Бразилия: Паулиста А1: Плей-офф (1/2 финала)
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 1)
Дания: Суперлига Дании. Понижение (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал. Группа аутсайдеров
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Китай: Кубок (1/64 финала)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Норвегия: Первый дивизион
Норвегия: Типпелиген
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить