Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
1:0
Конец матча
1:0
20' ГолМежеевски Адриан
30' Желтая карточкаQiang Jin
65' Красная карточкаФернандиньо Луис III
80' Красная карточкаZhen Ge
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
94'
Шанс! Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби пробил головой, но мимо
94'
Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь Раби отправил кросс в штрафную...
94'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Инь Цуняо уходит с поля и его заменяет Dilmurat Mawlanyaz
91'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
ШАНС! Чжаб Юан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Harold Preciado нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Harold Preciado нарушает правила. Shuai Yang пострадал
88'
Динь Цзе пробует нанести удар издали, но Го Вэй держит все под контролем
87'
Кардек Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Harold Preciado нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
86'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби подал угловой слева.
86'
Динь Цзе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь Раби отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
84'
Межеевски Адриан нарушает правила. Dalong Wang пострадал
83'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
М'Бенге Шейх нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
82'
Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь Раби играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
81'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Zhen Ge получает красную карточку за не спортивное поведение
80'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан поставил подножку. Пострадал Zhen Ge
80'
Шанс! Shuai Yang из команды Чунцин Лифан пробил головой, но мимо
79'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Тактическая замена. Синьли Пэн уходит с поля и его заменяет Hao Luo
78'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
77'
Chao Gan не смог попасть в створ ударом издали
77'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби делает пас партнеру.
77'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Чжаб Юан из команды Шэньчжэнь Раби в офсайде
74'
Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби разыграл угловой с правого угла.
74'
Harold Preciado мяч отрикошетил от ворот
74'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
72'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби идет с мячом вперед на обострение...
71'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
71'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
70'
Шанс! Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби пробил головой, но мимо
70'
70'
Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби разыграл угловой с левого угла.
70'
Суй Вейе отбил мяч на угловой после удара Harold Preciado из штрафной площади.
70'
Шэньчжэнь Раби имеет хороший шанс забить.
69'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
68'
Синьли Пэн нарушает правила. Harold Preciado пострадал
67'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Zhen Ge из команды Шэньчжэнь Раби в офсайде
67'
Чжаб Юан возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
УДАЛЕНИЕ! - Фернандиньо Луис III удален за серьёзный фол
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжаб Юан получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Чжаб Юан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Безумный фол. Фернандиньо Луис III грубо играет против соперника. Пострадал Чжаб Юан
62'
Dalong Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Peng Wang из команды Шэньчжэнь Раби поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
60'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Матч возобновлен
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
57'
Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби делает неудачный навес.
57'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
М'Бенге Шейх предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Лей Чен из команды Чунцин Лифан отправил кросс в штрафную...
56'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Pengchao Zu нарушает правила. Shuai Yang пострадал
54'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
54'
54'
Shuai Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
53'
52'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Чжаб Юан.
52'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
51'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Судья сигнализирует, что Pengchao Zu из команды Шэньчжэнь Раби поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
49'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
49'
Юань Миньчэн из команды Чунцин Лифан играет слишком грубо. Harold Preciado оказался на газоне.
47'
Удар от ворот произведет Чунцин Лифан
47'
Yuanyi Li нанес удар чуть мимо. Близко!
46'
Тактическая замена. Xin Zhou уходит с поля и его заменяет Pengchao Zu
46'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Го Вэй взял и забрал мяч на выходе
46'
Цзин Фэн из команды Чунцин Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан разыграл угловой с левого угла.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
47'
Кардек Алан имел шанс забить, но его акробатическую попытку отменил Го Вэй! Угловой.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кардек Алан из команды Чунцин Лифан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан подал угловой слева.
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
45'
Го Вэй не дал случится голу! Кардек Алан должен был забивать, но Го Вэй сделал отличный сейв
45'
Чунцин Лифан имеет хороший шанс забить.
45'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Цзин Фэн из команды Чунцин Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Шэньчжэнь Раби поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
42'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Zhen Ge навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Цзин Фэн из команды Чунцин Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Кардек Алан возвращается на поле.
38'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Лей Чен из команды Чунцин Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Удар от ворот произведет Шэньчжэнь Раби
35'
Шанс! Кардек Алан из команды Чунцин Лифан пробил головой, но мимо
35'
Динь Цзе из команды Чунцин Лифан отправил кросс в штрафную...
34'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби играет слишком грубо. Shuai Yang оказался на газоне.
34'
Цзин Фэн нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Чунцин Лифан контролирует мяч.
31'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Qiang Jin получил желтую карточку от судьи
30'
Динь Цзе из команды Чунцин Лифан играет слишком грубо. Сельнес Оле оказался на газоне.
29'
Хорошую попытку сделал Harold Preciado. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Шэньчжэнь Раби имеет хороший шанс забить.
29'
Чунцин Лифан контролирует мяч.
28'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Harold Preciado наказан за толчок Zhe Jiang
27'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Harold Preciado из команды Шэньчжэнь Раби сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Zhen Ge навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Zhe Jiang из команды Чунцин Лифан играет слишком грубо. Harold Preciado оказался на газоне.
25'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
20'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан изменил счет на табло!
20'
Фернандиньо Луис III из команды Чунцин Лифан делает пас партнеру.
20'
Чунцин Лифан имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Фернандиньо Луис III из команды Чунцин Лифан отправил кросс в штрафную...
19'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сельнес Оле из команды Шэньчжэнь Раби делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Шэньчжэнь Раби поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
17'
Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь Раби делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Шэньчжэнь Раби
17'
Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
16'
Удар от ворот произведет Шэньчжэнь Раби
16'
Шанс! Фернандиньо Луис III из команды Чунцин Лифан пробил головой, но мимо
16'
15'
Zhe Jiang из команды Чунцин Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Чунцин Лифан контролирует мяч.
13'
Чунцин Лифан контролирует мяч.
12'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
11'
Кардек Алан из команды Чунцин Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
11'
Чунцин Лифан контролирует мяч.
10'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
8'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Шэньчжэнь Раби
7'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Шэньчжэнь Раби контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Шэньчжэнь Раби
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Динь Цзе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Межеевски Адриан из команды Чунцин Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чунцин Лифан поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
3'
Судья сигнализирует, что М'Бенге Шейх из команды Шэньчжэнь Раби поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
3'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Шэньчжэнь Раби вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Harold Preciado выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
2'
1'
Чунцин Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Qiang Li из команды Шэньчжэнь Раби играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шэньчжэнь Раби начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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