Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:1
Конец матча
1:0
25' ГолSong Wang
35' Желтая карточкаHang Li
2:0
70' ГолСи У
2:1
76' ГолRafael VII
79' Красная карточкаRafael VII
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Цзянсу Сайнти вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
94'
Tianyu Guo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Отличные скиллы показывает Си У, обводя своих соперников
94'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
94'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Эдер Мартинс уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
92'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
91'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
91'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Тактическая замена. Kai Wang уходит с поля и его заменяет Tianyu Guo
90'
Тактическая замена. Tong Zhou уходит с поля и его заменяет Minwen Jiang
89'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
89'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Junjian Liao
88'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
88'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
88'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Hang Li из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
88'
Се Пэнфэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Се Пэнфэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
86'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
86'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
85'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
85'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Си У
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
82'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Xiang Ji наказан за толчок Feiya Chang
82'
Hang Li из команды Хубеи Ориент идет с мячом вперед на обострение...
81'
Хубеи Ориент начинает контратаку
80'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Rafael Silva получает красную карточку за не спортивное поведение
79'
Безумный фол. Rafael Silva грубо играет против соперника. Пострадал Yinong Tian
78'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
76'
Hang Li сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Rafael Silva классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
76'
76'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Отличные скиллы показывает Feiya Chang, обводя своих соперников
76'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
75'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Chao Gu не удержал его в руках.
75'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
74'
73'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
73'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
72'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
72'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
70'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Си У из команды Цзянсу Сайнти.
70'
Chunyu Dong не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Chunyu Dong сделал отличный сейв
70'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
70'
Си У из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
70'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
69'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
68'
68'
68'
67'
67'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
Се Пэнфэй мяч отрикошетил от ворот
66'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
66'
Ванг Сонг мяч отрикошетил от ворот
66'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Feiya Chang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Yinong Tian нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Ванг Сонг пробил со штрафного прямо в стенку
63'
Hang Li наказан за толчок Эдер Мартинс
63'
63'
62'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
61'
Ванг Сонг пробивает по воротам...
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
61'
61'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Эдер Мартинс задерживает мяч рукой
58'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
58'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Tong Zhou из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
57'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
57'
57'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
57'
56'
Шанс! Rafael Silva из команды Хубеи Ориент пробил головой, но мимо
56'
56'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент делает пас партнеру.
55'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
53'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
53'
53'
Yi Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Эдер Мартинс, обводя своих соперников
52'
52'
52'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
52'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
51'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
50'
Pengfei Han из команды Хубеи Ориент играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Tong Zhou оказался на газоне.
49'
Hang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
48'
Kai Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
47'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
46'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Цзянсу Сайнти играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
46'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент делает пас партнеру.
45'
Хубеи Ориент имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
44'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
43'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
43'
Bowen Huang получил травму и заменен. Kai Wang выходит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Junjian Liao
42'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Bowen Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Bowen Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Bowen Huang пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
39'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент играет слишком грубо. Се Пэнфэй оказался на газоне.
39'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
39'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
38'
Судья свистит. Си У атаковал сзади соперника. Это М'Биа Стефан заработал своей команде штрафной
37'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
37'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Ванг Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Hang Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
35'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
34'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
34'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
33'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
32'
Хубеи Ориент начинает контратаку
32'
32'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
32'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Rafael Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
29'
Junjian Liao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Rafael Silva наказан за толчок Палетта Габриэль
27'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
25'
Си У сделал результативную передачу.
25'
ГОООООЛ - Ванг Сонг Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
25'
Yinong Tian нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
25'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
24'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Палетта Габриэль наказан за толчок М'Биа Стефан
23'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Bowen Huang наказан за толчок Ванг Сонг
22'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
М'Биа Стефан наказан за толчок Тейшейра Алекс
22'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
19'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
19'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
16'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
16'
Как он промахнулся? Rafael Silva имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает навес прямо в штрафную.
16'
Отличные скиллы показывает Feiya Chang, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
15'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
14'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
14'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
12'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
11'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
11'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
9'
9'
Yi Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Се Пэнфэй, обводя своих соперников
9'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
8'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
7'
Палетта Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
5'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
М'Биа Стефан наказан за толчок Си У
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
4'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
4'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
4'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
3'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
2'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хубеи Ориент начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Македония: Первая лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: МЛС
США: ЮСЛ
Таиланд: Тайская лига
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Кубок (1/2 финала)
Финляндия: Кубок (1/4 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
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