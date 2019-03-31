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Стадион:
Цзянсу Сунин
2:1
Конец матча
Ухань Залл
0'
1:0
25' Гол
Song Wang
35' Желтая карточка
Hang Li
2:0
70' Гол
Си У
2:1
76' Гол
Rafael VII
79' Красная карточка
Rafael VII
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Цзянсу Сайнти вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
95'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
94'
Tianyu Guo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Отличные скиллы показывает Си У, обводя своих соперников
94'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
94'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Эдер Мартинс уходит с поля и его заменяет Boyuan Feng
92'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Баптистао Лео
Офсайд
91'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
91'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Тактическая замена. Kai Wang уходит с поля и его заменяет Tianyu Guo
90'
Тактическая замена. Tong Zhou уходит с поля и его заменяет Minwen Jiang
89'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
89'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Junjian Liao
89'
Тактическая замена. Се Пэнфэй уходит с поля и его заменяет Jing Luo
88'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
88'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
88'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Hang Li из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
88'
Се Пэнфэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Hang Li из команды Хубеи Ориент подал угловой справа.
87'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Yinong Tian выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Hang Li из команды Хубеи Ориент подал угловой справа.
87'
Се Пэнфэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
86'
Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе
86'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
85'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
85'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Си У
83'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
82'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Xiang Ji наказан за толчок Feiya Chang
82'
Hang Li из команды Хубеи Ориент идет с мячом вперед на обострение...
81'
Хубеи Ориент начинает контратаку
80'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Rafael Silva получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Rafael Silva грубо играет против соперника. Пострадал Yinong Tian
78'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
76'
Hang Li сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Rafael Silva классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
76'
Hang Li из команды Хубеи Ориент подал угловой справа.
76'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Отличные скиллы показывает Feiya Chang, обводя своих соперников
76'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
75'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Chao Gu не удержал его в руках.
75'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
74'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
73'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
72'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
72'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
Описание гола
70'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Си У из команды Цзянсу Сайнти.
70'
Chunyu Dong не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Chunyu Dong сделал отличный сейв
70'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
70'
Си У из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
70'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
69'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Се Пэнфэй атаковал сзади соперника. Это Hang Li заработал своей команде штрафной
68'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
68'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
67'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
67'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
67'
Се Пэнфэй мяч отрикошетил от ворот
Угловой
66'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
66'
Ванг Сонг мяч отрикошетил от ворот
66'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Feiya Chang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Yinong Tian нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Ванг Сонг пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
63'
Hang Li наказан за толчок Эдер Мартинс
63'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
62'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
61'
Ванг Сонг пробивает по воротам...
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
61'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
61'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Эдер Мартинс задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
58'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Tong Zhou из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
57'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
57'
Хорошую попытку сделал Rafael Silva. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Шанс! Rafael Silva из команды Хубеи Ориент пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Hang Li из команды Хубеи Ориент подал угловой справа.
56'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент делает пас партнеру.
55'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Kai Wang из команды Хубеи Ориент играет слишком грубо. Yun Zhou оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
53'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
53'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
53'
Yi Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Эдер Мартинс, обводя своих соперников
52'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
52'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
52'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
51'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
Фол, нарушение
50'
Pengfei Han из команды Хубеи Ориент играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Tong Zhou оказался на газоне.
49'
Hang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
48'
Kai Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
47'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
47'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
46'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент отправил кросс в штрафную...
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Цзянсу Сайнти играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
46'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хорошую попытку сделал Rafael Silva. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент делает пас партнеру.
45'
Хубеи Ориент имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
44'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
43'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
43'
Bowen Huang получил травму и заменен. Kai Wang выходит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Junjian Liao
42'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Bowen Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Bowen Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Bowen Huang пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент играет слишком грубо. Се Пэнфэй оказался на газоне.
39'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
39'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Си У атаковал сзади соперника. Это М'Биа Стефан заработал своей команде штрафной
37'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
37'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Баптистао Лео из команды Хубеи Ориент делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
35'
Ванг Сонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
35'
Hang Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Hang Li из команды Хубеи Ориент поставил подножку. Пострадал Эдер Мартинс
35'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
34'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
34'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хорошую попытку сделал Rafael Silva. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Rafael Silva
32'
Хубеи Ориент начинает контратаку
32'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
32'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Rafael Silva выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
29'
Junjian Liao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Rafael Silva наказан за толчок Палетта Габриэль
27'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
25'
Си У сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГОООООЛ - Ванг Сонг Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
25'
Yinong Tian нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
25'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
24'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Палетта Габриэль наказан за толчок М'Биа Стефан
23'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Bowen Huang наказан за толчок Ванг Сонг
22'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
М'Биа Стефан наказан за толчок Тейшейра Алекс
22'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Се Пэнфэй из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
19'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
19'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Офсайд
16'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
16'
Как он промахнулся? Rafael Silva имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Feiya Chang из команды Хубеи Ориент делает навес прямо в штрафную.
16'
Отличные скиллы показывает Feiya Chang, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
15'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
14'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
14'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
14'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
13'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
12'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
11'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
11'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Rafael Silva из команды Хубеи Ориент опасно и грубо сыграл. Палетта Габриэль пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
9'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
9'
Yi Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Се Пэнфэй, обводя своих соперников
9'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
8'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хубеи Ориент
7'
Палетта Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
М'Биа Стефан наказан за толчок Си У
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
4'
Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
4'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
4'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
3'
Хубеи Ориент вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
2'
М'Биа Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Хубеи Ориент контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хубеи Ориент начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Северная Македония: Первая лига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: ЮСЛ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан

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