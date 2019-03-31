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Стадион:
Скейд
0:0
Второй тайм: 65'
Хам-Кам
0'
52' Желтая карточка
Steffen Skogvang Pedersen
65'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Steffen Skogvang Pedersen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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