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  5. Первый дивизион
Стадион:
Стрёммен
1:1
Второй тайм: 69'
Улленсакер-Киса
0'
0:1
59' Гол
Sebastian Remme Berge
1:1
61' Пенальти
Sivert Gussiaas
66' Желтая карточка
Mahmoud Al Laham
69'
Второй тайм
67'
Строммен делает замену. Sivert Gussiaas уходит с поля, а Ulrich Ness выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Mahmoud Al Laham получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Sivert Gussiaas из команды Строммен забивает с точки!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Sebastian Remme Berge бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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