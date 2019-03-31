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Эстер
0:0
Второй тайм: 68'
Далкурд
0'
48' Желтая карточка
Маквей Кристофер
53' Желтая карточка
Christian Ljungberg
55' Красная карточка
Маквей Кристофер
68'
Второй тайм
62'
Далкюрд ФФ делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Пешрав Азизи выходит на его замену.
55'
УДАЛЕНИЕ! - Маквей Кристофер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
53'
Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Маквей Кристофер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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