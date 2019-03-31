  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
АИК
0:0
Второй тайм: 66'
Эстерсунд
0'
3' Желтая карточка
Амин Реван
39' Желтая карточка
Ишервуд Томас
66'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Ишервуд Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Амин Реван получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги

Новости спорта

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Англия: Трофей АФЛ (Финал)
Аргентина: Суперлига
Беларусь: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)
Бельгия: Первый дивизион Б. Понижение
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа (Плей-офф)
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Норвегия: Первый дивизион
Польша: Второй дивизион
Польша: Экстракласса
Северная Македония: Первая лига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словения: Первая лига
США: ЮСЛ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швейцария: Суперлига
Швеция: Аллсвенскан
Швеция: Суперэттан

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация