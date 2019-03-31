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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3897
АФК Эскильстуна
3:1
Конец матча
Гётеборг
0'
29' Желтая карточка
Раскай Анель
1:0
30' Гол
Авдич Денни
2:0
52' Гол
Samuel Nnamani
65' Желтая карточка
Toko III
2:1
84' Гол
Robin Soeder
3:1
90' Гол
Adi Nalic
90'+3
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Adi Nalic бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Авдич Денни уходит с поля, а Wilhelm Loeper выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!
80'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Ousmane Camara выходит на его замену.
79'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Токо получил желтую карточку от судьи
61'
Гетеборг делает замену. Carl Starfelt уходит с поля, а Токо выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Авдич Денни бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Раскай Анель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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